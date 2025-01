Procter & Gamble vor Kursanstieg? - diese Zahlen sollten Sie wissen

Werbung







Der US-amerikanische Konsumgüterkonzern steigert seinen Umsatz und Gewinn.



Für das zurückliegende Quartal berichtete P&G einen Gewinn von 4,63 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg im Vergleich zu den 3,47 Milliarden US-Dollar über den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Auch der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 21,88 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs reagierte positiv auf die veröffentlichten Zahlen und stieg im vorbörslichen Handel an der NYSE zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent. Getrieben wurde das Ergebnis vor allem durch ein höheres Volumen. Dieses beschreibt die Anzahl an verkauften Produkteinheiten und kann ein besserer Indikator für die Nachfrage als der Umsatz sein. Insgesamt stieg das Volumen während des Quartals um 1 Prozent. Wie andere Unternehmen hatte P&G zuvor, nach mehreren Jahren mit Preissteigerungen, eine schwächere Nachfrage nach seinen Produkten gehabt. Mit 4 Prozent hatte P&G den stärksten Anstieg des Volumens im Bereich seiner Hygiene-Produkte. Abgesehen von seinen Produkten für Haar- und Hautpflege, verzeichneten auch die anderen Bereiche einen Anstieg im Volumen.



Anders als das Volumen blieben die Preise insgesamt konstant, was darauf hindeuten könnte, dass die Zeit der Preiserhöhungen vorüber ist.









