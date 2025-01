© Foto: adobe.stock.com

Der US-Medizingerätehersteller Abbott zeigt sich im abgelaufenen Quartal leicht hinter den Erwartungen der Analysten, kann jedoch mit seiner Prognose für 2025 glänzen.Während der Coronapandemie bekannt für seine Tests: Abbott Laboratories, Medizingerätehersteller. In diesem Segment verbucht das Unternehmen im abgelaufenen Quartal auch wieder Zuwachs. Daher prognostiziert der Medizintechnik-Produzent für 2025 Gewinne, denn die hohe Nachfrage nach medizinischen Geräten treibe weiter das Wachstum an. Das bereinigte Plus für das Jahr wird 5,05 US-Dollar bis 5,25 US-Dollar pro Aktie betragen, sagte das Unternehmen am Mittwoch, was in etwa der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 5,16 …