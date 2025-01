Worldcoin explodiert: Das müssen Anleger wissen

Mit einem klaren Kursplus von rund 18 Prozent gehört der Worldcoin in einem soliden Gesamtmarkt zu den besten Projekten. In der Top 100 konnte heute nur ai16z besser performen. Worldcoin gleicht damit auch die Kursverluste der vergangenen Woche mehr als aus. Zugleich verdoppelte sich das Handelsvolumen nach aggregierten Daten von CoinMarketCap, was auf ein nachhaltig zurückkehrendes Interesse hindeutet.

Doch dafür gibt es einen guten Grund. Dennoch sollten Anleger bedenken, dass WLD im letzten Jahr vollständig seitwärts läuft und auch im vergangenen Monat nur moderate Kursgewinne von rund 5 Prozent verzeichnen konnte.

Worldcoin profitiert von KI-Boom: Neues Joint Venture mit OpenAI

Gestern hat Donald Trump das "Stargate Project" angekündigt. Dies ist eine Unternehmensallianz, die in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von KI-Infrastruktur in den USA investieren wird. Die Initialinvestition beträgt 100 Milliarden Dollar, die sofort eingesetzt werden sollen. Das Projekt zielt darauf ab, die US-amerikanische Führungsrolle in der Künstlichen Intelligenz (KI) zu sichern, hunderttausende Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftliche Vorteile weltweit zu generieren. Die Ambitionen des Joint-Venture sind groß, der US-Präsident setzt auf Künstliche Intelligenz made in America.

Die Hauptinvestoren von Stargate sind SoftBank, OpenAI, Oracle und MGX. SoftBank und OpenAI übernehmen die Führung, wobei SoftBank die finanzielle Verantwortung und OpenAI die operative Leitung trägt. Masayoshi Son wird als Vorsitzender fungieren. Technologische Partner sind Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle und OpenAI, wobei die ersten Bauarbeiten in Texas beginnen und weitere Standorte in den USA folgen sollen.

Hier kommt Worldcoin ins Spiel. Schließlich steckt OpenAI, einer der zentralen Akteure in Stargate, auch hinter Worldcoin. Durch die massive Investition in KI-Infrastruktur kann OpenAI seine Technologien, darunter auch Worldcoin, weiter entwickeln und skalieren. Weltweite Rechenleistung und Datenzentren könnten die Identitätsverifizierung und die Blockchain-Technologie von Worldcoin effizienter und sicherer machen.

Announcing The Stargate Project



The Stargate Project is a new company which intends to invest $500 billion over the next four years building new AI infrastructure for OpenAI in the United States. We will begin deploying $100 billion immediately. This infrastructure will secure… - OpenAI (@OpenAI) January 21, 2025

So geht Ali Martinez davon aus, dass sich Worldcoin noch an einem frühen Punkt im Kryptozyklus befindet:

Worldcoin $WLD still seems to be in the early stages of the market cycle! pic.twitter.com/VBZt1m0Z9u - Ali (@ali_charts) January 22, 2025

Worldcoin Alternative: Letzte Chance bei dezentralem Meme-Coin Flockerz

Worldcoin wird dennoch oft als stark zentralisiert kritisiert, da ein zentraler Akteur die Kontrolle über die Verteilung und Verwaltung des Tokens ausübt. Besonders problematisch ist die zentrale Erfassung biometrischer Daten mittels Iris-Scans, die von einem einzigen Unternehmen verarbeitet und gespeichert werden. Kritiker befürchten, dass diese Daten zentralisiert verwaltet werden und somit ein erhebliches Datenschutzrisiko darstellen. Zudem ist der Großteil der Token-Verteilung von wenigen Entitäten abhängig. Dezentral ist beim Worldcoin so ziemlich gar nichts.

Flockerz hebt sich als innovativer Meme-Coin hervor, der konsequent auf Dezentralität und Transparenz setzt. Bereits im Presale konnte das Projekt 12,5 Millionen US-Dollar einnehmen, was auf eine hohe Akzeptanz innerhalb der Krypto-Community hinweist. Dabei verfolgt Flockerz einen offenen und gemeinschaftsorientierten Ansatz. Die transparente Tokenverteilung erlaubt eine breite Mitwirkung der Community. Ein besonderes Feature ist das "Vote-to-Earn"-Modell, bei dem Nutzer durch Abstimmungen FLOCK Token verdienen können. Dadurch wird eine langfristige Beteiligung gefördert.

Letzte Chance im Flockerz-Presale

Bei Flockerz gibt es eine dezentrale Organisation namens "Flocktopia", in welcher die Abstimmungen erfolgen werden. Ein erheblicher Teil der Tokenomics konzentriert sich auf die Community: 70 Prozent der Token sind mittelfristig für diese vorgesehen, während 25 Prozent als Anreize für Staking bereitgestellt werden. Weitere 20 Prozent werden im Presale angeboten und 10 Prozent sind für die Bereitstellung von Liquidität an Börsen eingeplant. Zusätzlich fließen 20 Prozent der Token in Marketingmaßnahmen, um das Projekt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Der aktuelle Presale-Preis beträgt 0,0066883 US-Dollar. Investoren können über die offizielle Website mit ETH, USDT oder BNB teilnehmen. Da der öffentliche Handel in nur fünf Tagen beginnt, bleibt nur wenig Zeit, sich zum Launch-Preis an FLOCK zu beteiligen.

Letzte Chance im Flockerz-Presale

