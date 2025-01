FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0417 US-Dollar. Der Euro bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zwischenzeitliche Kursgewinne gab er wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0443 (Dienstag: 1,0357) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9575 (0,9655) Euro.

"Der Euro hat zum US-Dollar keine weitere Anstiegsdynamik entwickeln können", kommentierten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Nach wie vor bleibt die Unsicherheit über die künftige Handelspolitik der USA und die Frage möglicher Zölle auch gegen China und die EU ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt.

"Die Rhetorik aus dem Weißen Haus wird konfrontativer", hieß es in einem Kommentar der Dekabank. US-Präsident Donald Trump drohte der Europäischen Union erneut mit Zöllen. Er beklagte das Handelsdefizit der USA und sagte, die Europäische Union würde keine Autos und keine landwirtschaftlichen Produkte aus den Vereinigten Staaten kaufen. Zudem forderte Trump die EU auf, mehr Öl und Gas zu importieren.

Die EZB stellte derweil trotz der Zolldrohungen des neuen US-Präsidenten weitere Zinssenkungen in Aussicht. Die Notenbank sei nicht "übermäßig besorgt" über die möglichen Folgen für die Eurozone, sollte die künftige US-Handelspolitik die Inflation in den Vereinigten Staaten erhöhen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde dem Fernsehsender CNBC in Davos. Demnach befinde sich die Notenbank weiter auf dem Pfad von "graduellen" Zinssenkungen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84466 (0,84553) britische Pfund, 162,72 (161,26) japanische Yen und 0,9449 (0,9427) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2754 Dollar. Das waren etwa 9 Dollar mehr als am Vortag./jsl/lew/he