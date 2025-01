© Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

Die Aktie von United Airlines ist am Mittwoch erneut gestiegen, nachdem das Unternehmen eine steigende Nachfrage bis 2025 prognostizierte.Die Aktie von United Airlines hat in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 187 Prozent zugelegt, was sie zur drittbesten Performance im S&P 500 macht: Die Nachfrage nach Reisen erreichte 2024 neue Höchststände. Die zehn verkehrsreichsten Tage in der Geschichte der US-Luftfahrt fielen alle in dieses Jahr. Besonders hoch war die Nachfrage nach Premium-Reisen und internationalen Verbindungen - beides Segmente, in denen United stark vertreten ist. Auch die Erholung bei Geschäftsreisen hat dazu beigetragen, da mehr Beschäftigte wieder ins Büro …