Auch heute kannte der DAX nur eine Richtung, und zwar die nach oben. In den vergangenen sieben Handelstagen hat der Markt über 1.300 Punkte zugelegt und einen Rekord nach dem nächsten gefeiert. Die Anleger, die seit der Korrektur rund um die Weihnachtstage an der Seitenlinie ausharren, dürften immer nervöser werden aus Angst, die nächste Chance zu verpassen, da dieser Bullenmarkt scheinbar nicht so schnell klein beigeben will.

In den vergangenen Wochen hat sich für die Investoren herauskristallisiert, dass die wirtschaftlichen Stärken in den USA die Schwächen eindeutig überwiegen, während die lauernden Gefahren bekannt und deshalb eingepreist sind. Auf der Haben-Seite steht dagegen eine potenziell nicht nachlassende konjunkturelle Dynamik auch durch die jüngste Ankündigung eines 500-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramms in die Künstliche Intelligenz, eine lockere US-Notenbank und eine wachstumsfördernde Finanzpolitik des neuen Mannes im Weißen Haus. Es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung in den USA.

Das Wichtigste für Anleger bleibt allerdings anzuerkennen, dass die Börse egal unter welcher Präsidentschaft keine Einbahnstraße ist. Es wird Rückschläge geben, auf die sie reagieren müssen und die auch schmerzhaft sein können. Eine Korrektur von zehn Prozent zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines Jahres bleibt ein normales Ereignis. Das passiert fast in jedem Börsenjahr und spiegelt meist eine interne Korrektur des vorangegangenen Trends wider, der dann fortgesetzt wird. Interessanter ist es, dann die Struktur dieser Korrektur zu beobachten, um daraus weitere Schlüsse für die Anlagestrategie ziehen zu können.

