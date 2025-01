Obwohl Netmarble nur 25 der Anteile hält, wirft der übergroße Einfluss von Netmarble auf Coway ernsthafte Zweifel daran auf, wie effektiv Konflikte gehandhabt werden

Align Partners fordert eine Optimierung der Kapitalstruktur und eine stärkere Unternehmensführung bei Coway, um sicherzustellen, dass die Interessen aller Aktionäre geschützt werden nicht nur die von Netmarble

Die Präsentation von Align Partners ist verfügbar unter https://www.bside.ai/coway/feed/1206

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär von Coway Co., Ltd. (KRX: 021240) ("Coway" oder das "Unternehmen"), der 2,8 besitzt, hat eine Präsentation veröffentlicht, in der Verbesserungen der Unternehmensführung und der Kapitalallokation von Coway gefordert werden.

Netmarble Corp. ("Netmarble") hält einen Anteil von 25,1 und übt eine unverhältnismäßig große Kontrolle über Coway aus. Dieser Einfluss wird durch den Gründer, der als Vorstandsvorsitzender fungiert, einen ehemaligen Netmarble-Manager als CEO und ein von Netmarble überwachtes Nominierungsverfahren für Direktoren gefestigt, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung aufwirft.

Die Führungsstruktur von Coway mit offensichtlichen Interessenkonflikten hat es nicht vermocht, die Interessen der Minderheitsaktionäre zu schützen . Dies wurde deutlich, als die von Netmarble beeinflusste Führung von Coway die Aktionärsrendite von 90 auf 20 senkte. Seitdem wurden die angesammelten Gewinne nicht effektiv genutzt, was die Eigenkapitalrendite und die Bewertungen belastet. Die überstürzte Ankündigung von Coway vom 6. Januar, die Aktionärsrendite auf 40 zu erhöhen, birgt die Gefahr, dass der ohnehin schon niedrige Leverage-Multiplikator (1,0x gegenüber 2,2x in der Branche) weiter sinkt, was die Eigenkapitalrendite und die Bewertungen weiter reduziert.

Die Bedenken des Marktes zeigen sich im Wertverlust von Coway, dessen PBR von 6,0x am 30. Dezember 2019, als Netmarble sein größter Aktionär wurde, auf heute 1,5x gefallen ist. Dieser starke Rückgang spiegelt das erodierte Vertrauen der Anleger und die dringende Notwendigkeit für Coway wider, Governance-Mängel zu beheben, seine Kapitalstruktur zu optimieren und den Einfluss von Netmarble zu begrenzen. Align Partners hat Coway ausdrücklich aufgefordert:

die Unternehmensführung zu stärken , und zwar durch die Gewährleistung der Unabhängigkeit des Vorstands, um eine faire Vertretung der Interessen von Minderheitsaktionären gegenüber den Interessen von Netmarble sicherzustellen.

, und zwar durch die Gewährleistung der Unabhängigkeit des Vorstands, um eine faire Vertretung der Interessen von Minderheitsaktionären gegenüber den Interessen von Netmarble sicherzustellen. eine Zielkapitalstrukturpolitik einzuführen die auf die Aufrechterhaltung eines angemessenen Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBITDA ausgerichtet ist und eine verbesserte Aktionärsrendite ermöglichen würde.

Wir haben Coway gebeten, bis zum 3. Februar 2025 auf die Anfragen und Schlüsselfragen zu antworten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bside.ai/coway, und Sie können uns auch unter coway_valueup@alignpartnerscap.com kontaktieren.

Über

Align Partners ist eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Korea. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee nutzt Align Partners seine Expertise in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking, um nachhaltiges Wachstum zu fördern, und arbeitet mit Portfoliounternehmen zusammen, um den "Korea-Abschlag" zu beseitigen.

https://www.alignpartnerscap.com/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121982351/de/

Contacts:

Align Partners

Wooseok Choi

coway_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033