Die Deutsche Bank verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an den Börsen, wobei die Aktie am Mittwoch einen weiteren Zuwachs von 0,1 Prozent auf 18,77 Euro verbuchen konnte. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier zeitweise sogar einen Kurs von 18,98 Euro, was die anhaltende positive Dynamik unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Aufwärtstrend im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 11,52 Euro im Februar 2024, was einer beeindruckenden Wertsteigerung von mehr als 62 Prozent entspricht. Diese Entwicklung wird durch solide Geschäftszahlen gestützt, die im dritten Quartal 2024 einen Gewinn pro Aktie von 0,74 Euro und einen Umsatz von 16,59 Milliarden Euro auswiesen.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Die Aussichten für die Deutsche Bank bleiben vielversprechend, wie die aktuellen Analysteneinschätzungen zeigen. Experten setzen das mittlere Kursziel bei 20,50 Euro an und erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,42 Euro. Auch die Dividendenentwicklung stimmt Anleger optimistisch: Nach einer Ausschüttung von 0,45 Euro im Vorjahr rechnen Marktbeobachter für dieses Jahr mit einer deutlichen Steigerung auf 1,13 Euro je Aktie. Diese positiven Prognosen unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die weitere Geschäftsentwicklung des Finanzinstituts.

