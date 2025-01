Die DHL Group verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 1,4 Prozent auf 35,07 Euro, nachdem sie bereits am Vormittag Verluste verbucht hatte. Damit setzt sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 45,67 Euro Ende Januar 2024 hat das Papier erheblich an Wert eingebüßt. Analysten sehen dennoch Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 40,50 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,81 Euro je Aktie.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Eine bedeutende Entwicklung zeigt sich in der Aktionärsstruktur des Logistikkonzerns. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Position leicht angepasst und hält nun einen Anteil von 5,18 Prozent an der DHL Group. Die Gesamtbeteiligung, einschließlich Instrumenten, beläuft sich auf 5,34 Prozent. Diese Veränderung spiegelt das anhaltende Interesse institutioneller Investoren am Unternehmen wider, trotz der aktuellen Kursschwäche. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,85 Euro bedeutet.

