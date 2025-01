Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) erhebliche Veräußerungsgewinne erzielt, im Gegenzug jedoch auch eine schwache Kursentwicklung bei den Portfolioschwergewichten verzeichnet. In der Folge bestätigt der Analyst jedoch das Kursziel und das positive Rating.



Nach Analystenaussage habe der NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie auf Jahressicht unverändert bei 3,02 Euro gelegen. Hier spiegele sich die bereits seit 2022 anhaltende relative Schwäche des Nebenwerte-Segments wider. Dabei führe die Performance-Differenz zwischen Standard- und Nebenwerten noch zu einer Verstärkung dieses Effekts infolge des Rückzugs größerer Investoren aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich und der Schließung auf dieses Segment spezialisierter Fonds. Anfang Dezember 2024 habe das Unternehmen hierzu im Rahmen ihres Kapitalmarkttags bei einer ganzen Reihe unterbewerteter und potenzialstarker Portfoliopositionen spannende und detaillierte Einblicke in Hintergründe und aktuelle Entwicklungen gewährt. Insgesamt bleibe der Analyst daher davon überzeugt, dass das breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzte Scherzer-Team mit seiner opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments und dem Fokus auf Sondersituationen mittel- bis langfristig wieder die aus früheren Jahren gewohnte überdurchschnittliche Performance abliefern könne. Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV nennt der Analyst ein unverändertes Kursziels von 3,00 Euro und erneuert die Einschätzung "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.01.2025, 16:55 Uhr)



