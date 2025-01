Toronto (ots/PRNewswire) -- Rekord-AUM-Meilenstein: Valour hat einen historischen Meilenstein erreicht, indem er mit 1,02 Milliarden USD (1,46 Milliarden CAD) zum 20. Januar 2025 die Grenze von 1 Milliarde USD an verwaltetem Vermögen überschritten hat.- Strategische globale Expansion: Valour arbeitet aktiv an der Ausweitung seiner Reichweite in den Schwellenländern durch Vereinbarungen mit AsiaNext und SovFi für die Notierung von ETPs auf digitale Vermögenswerte in der APAC-Region und mit der NSE, um eine Präsenz in Afrika aufzubauen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in wachstumsstarke Regionen wie Asien, Afrika und den Nahen Osten vorzudringen.- Innovative Führung: Mit einem jährlichen AUM-Wachstum von 133 % im Jahr 2024 und leistungsstarken ETPs wie Valour SOL, BTC, ETH und ADA ist Valour weiterhin führend auf dem Markt, indem es innovative, kosteneffiziente und sichere Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in Europa und darüber hinaus anbietet.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zum ersten Mal in seiner Geschichte ein verwaltetes Vermögen ("AUM") von über 1 Milliarde USD erreicht hat. Das offizielle Gesamtvolumen liegt nun bei einem Rekordwert von 1,02 Milliarden USD (1,46 Milliarden CAD) (Stand: 20. Januar 2025).Dieser Meilenstein baut auf der starken Performance von Valour im Dezember auf, die einen monatlichen Rekord-Nettozufluss von 56 Mio. CAD (38,8 Mio. US$) und die historische Einführung von 20 neuen ETPs für digitale Vermögenswerte an der Spotlight-Börse umfasste. Die Erfolge von Valour haben seine Position als führendes Unternehmen bei der Bereitstellung eines nahtlosen Zugangs zu digitalen Assets gefestigt.Zusätzlich zu seiner rekordverdächtigen finanziellen Leistung erweitert Valour seinen geografischen Fokus, um Chancen in den Schwellenländern zu nutzen. Valour hat eine Absichtserklärung (ein "Memorandum of Understanding" oder "MOU") mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um die Notierung und Erweiterung seiner ETPs für digitale Vermögenswerte an der in Singapur zugelassenen Wertpapierbörse von AsiaNext zu verfolgen. Diese Initiative zielt darauf ab, den institutionellen Zugang im gesamten asiatisch-pazifischen Raum ("APAC") zu verbessern, der eine rasche Verbreitung digitaler Vermögenswerte erlebt.In ähnlicher Weise arbeitet Valour an der Erschließung des afrikanischen Marktes durch eine Vereinbarung mit der Nairobi Securities Exchange ("NSE") und SovFi. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Schaffung, die Ausgabe und den Handel von ETPs auf digitale Vermögenswerte in Afrika zu erleichtern. Diese Absichtserklärungen markieren die ersten Schritte in den Bemühungen von Valour, in diesen Regionen mit hohem Potenzial eine Präsenz aufzubauen, da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Marktinfrastrukturen in diesen Ländern weiter entwickeln.Der derzeitige strategische Fokus von Valour liegt auf Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, die aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Assets erhebliche Wachstumschancen bieten. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und Aufsichtsbehörden in diesen Regionen positioniert sich Valour, um von der laufenden globalen Entwicklung von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte zu profitieren."Das Erreichen von 1 Milliarde USD an AUM ist ein bedeutender Meilenstein für Valour und ein deutliches Zeichen für die wachsende Nachfrage nach sicheren, innovativen und zugänglichen Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Unser Team hat sorgfältig daran gearbeitet, ein Produktportfolio zu schaffen, das nicht nur den aktuellen Bedürfnissen der Anleger entspricht, sondern auch die Zukunft der Beteiligung an digitalen Vermögenswerten vorwegnimmt. Wir arbeiten aktiv daran, in vielversprechende Regionen wie Asien, Afrika und den Nahen Osten zu expandieren, und sind entschlossen, mit strategischen Partnern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial digitaler Vermögenswerte zu erschließen. Dieser Erfolg markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, und wir freuen uns darauf, das Wachstum und die Akzeptanz auf dem globalen ETP-Markt weiter voranzutreiben."Seit seiner Gründung konzentriert sich Valour auf die Bereitstellung innovativer Finanzprodukte, einschließlich physisch besicherter und vollständig abgesicherter ETPs für digitale Vermögenswerte. Diese Produkte sind an den führenden europäischen Börsen notiert, was den Anlegern leichten Zugang und Liquidität garantiert.Valour beendete das Jahr 2024 mit einem AUM-Wachstum von 133 % im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke seines Angebots und seiner strategischen Umsetzung unterstreicht. Zu den am besten abschneidenden ETPs gehören unter anderem Valour SOL, BTC, ETH und ADA. Die Nachfrage der Anleger nach vielfältigen und innovativen Lösungen für digitale Vermögenswerte steigt weiter an und festigt die Marktführerschaft von Valour.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die geografische Ausdehnung der ETPs von Valour, die Absichtserklärungen, die Ausdehnung der ETPs für digitale Vermögenswerte, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2602430/DeFi_Technologies_Inc__Valour_Surpasses_US_1_Billion_in_Assets_U.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-ubersteigt-1-milliarde-usd-an-verwaltetem-vermogen-302357585.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5954880