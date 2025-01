Am Dienstag ist plötzlich diese vormals noch fast unbekannte KI-Aktie um 25 Prozent explodiert und das, weil der beste Trader der Welt hier zugegriffen hat. Sollten Anleger daher jetzt auch zuschlagen? Und ist die Aktie bald der neue Highflyer an der Börse? Kaum jemand sagt die Aktie von Tempus AI etwas - zumindest bis heute. Denn im gestrigen Handel an der Börse in den USA konnte das Unternehmen um 25 Prozent zulegen. Unbekannte KI-Aktie explodiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...