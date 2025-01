FRANKFURT (dpa-AFX) - Investitionspläne der neuen Trump-Regierung in den USA haben den Dax am Mittwoch erstmals über 21.300 Punkte getrieben. Damit erklomm der deutsche Leitindex zum fünften Mal in sechs Handelstagen eine Rekordmarke. Am Ende stand ein Plus von 1,01 Prozent auf 21.254,27 Punkte zu Buche. Im noch jungen Aktienjahr 2025 hat der Dax nun schon fast 7 Prozent gewonnen. In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb zur Wochenmitte der MDax mit plus 0,32 Prozent auf 26.055,92 Punkte hinter dem Dax zurück.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen 500 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. Präsident Donald Trump gab das Projekt im Weißen Haus bekannt.

"Stargate hat das Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit der USA bei KI zu sichern", sagte Axel Brosey, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Laiqon. Dies sei auch ein wichtiger Faktor im Wettbewerb mit China. Die Trump-Regierung setze damit gleich zu Beginn ihrer Amtszeit neue Maßstäbe./ajx/he

DE0008469008, DE0008467416