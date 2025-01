Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Mittwoch leichte Schwankungen im XETRA-Handel, nachdem der Verein die Trennung von Trainer Nuri Sahin bekannt gab. Der Kurs bewegte sich zwischen 3,19 und 3,25 Euro, wobei das Handelsvolumen bei über 84.000 gehandelten Aktien lag. Die aktuelle Entwicklung zeigt sich vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds, in dem die BVB-Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro notiert. Die sportliche Krise des Vereins, die sich in vier aufeinanderfolgenden Niederlagen zum Jahresstart manifestierte, spiegelt sich damit auch in der Börsenperformance wider.

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Trotz der aktuellen Schwächephase sehen Marktexperten weiterhin Potenzial in der BVB-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,00 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Die Ernennung von U19-Trainer Mike Tullberg zum Interimscoach wird an der Börse als Übergangslösung wahrgenommen, während die Suche nach einem langfristigen Nachfolger läuft. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde auf 0,070 Euro je Aktie angehoben, was das Vertrauen der Unternehmensführung in die finanzielle Stabilität des Clubs unterstreicht.

