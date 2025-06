Bei der Klub-WM in den USA entscheidet sich in dieser Woche, welche 16 Teams in das Achtelfinale des neu geschaffenen und äußerst lukrativen Turniers einziehen werden. Der BVB hat nach einem hart erkämpften und etwas glücklichen Sieg gegen Mamelodi Sudowns sehr gute Chancen auf das Weiterkommen, Juventus Turin ist sogar schon fix qualifiziert. Denn der italienische Rekordmeister ließ auf das starke 5:0 zum Auftakt gegen Al-Ain einen weiteren souveränen Sieg folgen. So gewann das Team von Coach Igor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...