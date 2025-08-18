HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Der Fußballclub habe trotz anspruchsvoller Vorjahreszahlen weiteres Umsatzwachstum erzielt und einen verbesserten Free Cashflow (FCF), schrieb Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei aber etwas schwächer ausgefallen als erwartet. In der neuen Saison geht er wieder von einem Champions-League-Platz aus. Die Bewertung der Aktien bezeichnete er als "anspruchslos"./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005493092
