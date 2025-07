Die Spieler von Juventus Turin befinden sich noch im Urlaub. Die Vereinsbosse stecken hingegen mitten in der für sie stressigsten Phase der Saison. Sie wollen den zuletzt verjüngten Kader für die neue Saison verstärken, damit der ehemalige Serienmeister in Meisterschaft und der lukrativen Champions League wieder eine gewichtigere Rolle spielen kann. Denn in der Liga reichte es für den italienischen Rekordmeister nur noch relativ knapp für den vierten Platz, der immerhin noch die Teilnahme an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...