DJ XETRA-SCHLUSS/Was ein Jahresauftakt - DAX erneut auf Rekordhoch

DOW JONES--Der Jahresauftakt hat es in sich. Während sich Ende letzten Jahres an der Börse schon gefragt wurde, ob es am deutschen Aktienmarkt weiter nach oben gehen kann, liefert der DAX seit Jahresbeginn ein Hoch nach dem anderen. Gegenüber dem Jahreswechsel sind es nun bereits Plus 6,8 Prozent, die Favoriten des Vorjahres wie SAP oder Rheinmetall notieren schon wieder zweistellig im Plus. Nun startet die Berichtssaison zum vierten Quartal 2024, die mit guten Zahlen liefern muss, um die aktuellen Bewertungen zu rechtfertigen. Adidas legte am Vorabend bereits erste Daten vor, die positiv überraschten. Neben dem aktuell lauten politischen Rauschen, sei es das transatlantische Verhältnis oder die Bundestagswahl hier in Deutschland, machen die deutschen Unternehmen auf den globalen Märkten weiterhin einen Top-Job, sonst würde der DAX nicht dort stehen, wo er steht. Heute ging es mit dem Index um 1 Prozent auf 21.254 Punkte nach oben, das Rekordhoch liegt nun bei 21.331 Zählern.

Adidas mit beeindruckender Markenstärke

Die Aktie von Adidas stieg um 6,0 Prozent auf 258,10 Euro. Angesichts des Wachstums im Bereich Sportartikel und der Tatsache, dass Adidas weiter Marktanteile gewinne, sind die Analysten von Metzler der Meinung, dass die Wachstumsambitionen von Adidas untermauert sind. Adidas habe in den vergangenen zwei Jahren eine Produktpipeline aufgebaut, die die Fähigkeit besitze, eine mehrjährige Outperformance im Vergleich zu den Wettbewerbern zu erzielen.

Mit Aufschlägen von 6,5 Prozent lagen auch Siemens Energy fest im Markt. Laut Aufsichtsrat Joe Kaeser befindet sich Siemens Energy im Hinblick auf die Präsenz in den USA "im Sweet Spot". Auch eine Studie aus dem Hause Berenberg vom Vortag wirkte noch positiv nach.

Munich Re rückten um 4,1 Prozent vor, nachdem das Vorjahr für den CEO ein Rekordjahr war - und er sich zudem zuversichtlich für 2025 äußerte.

Aber es gab auch Verlierer, so brachen Schaeffler um gut 13 Prozent ein. Der schwache Absatz in der Autoindustrie hinterlässt hier Spuren und belastet die Marge.

Nach negativen Analystenstimmen gaben Porsche AG um 2,3 Prozent nach. Ein Pre-Close-Call vom Vorabend enthielt laut Aussagen der Citi keine Überraschungen. Die "Headwinds", die das Management seit November hervorgehoben hätten, seien bestätigt worden, was die niedrigen Erwartungen noch weiter sinken lasse.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.254,27 +1,0% +6,78% DAX-Future 21.382,00 +1,0% +7,03% XDAX 21.261,95 +0,6% +7,22% MDAX 26.055,92 +0,3% +1,84% TecDAX 3.663,55 +0,6% +7,17% SDAX 14.120,49 -0,2% +3,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,72 -23 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 17 0 3.758,6 63,3 49,3 MDAX 26 23 1 446,5 24,8 20,0 TecDAX 20 10 0 895,1 18,2 13,9 SDAX 30 36 4 115,1 13,2 7,1 ===

January 22, 2025 11:50 ET (16:50 GMT)

