DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Allzeihoch - aber auch Stoxx-600 so teuer wie nie

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte erwischten einen fulminanten Start in das Jahr 2025. So notiert der DAX seit Jahresbeginn bereits 6,8 Prozent im Plus, und der Januar ist noch nicht vorbei. Seit Jahresbeginn haben bereits sechs DAX-Aktien ein zweistelliges Plus eingefahren, mit SAP und Rheinmetall sind zwei große Gewinner aus dem Vorjahr wieder vertreten. Mit Blick auf Europa sei vermerkt, dass auch der breite Stoxx-600 erneut ein Allzeithoch erklommen hat.

Der DAX gewann am Mittwoch 1,0 Prozent auf 21.254 Punkte, das neue Rekordhoch liegt bei 21.331 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,8 Prozent auf 5.206 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt notierte der Euro wenig verändert bei 1,0420 Dollar.

"Bei aller Unsicherheit, die bezüglich der 'America First'-Agenda des neuen US-Präsidenten besteht, an der Entwicklung der Aktienindizes inklusive DAX ist diese bislang nicht wirklich abzulesen", so CMC. Solange Zeitpunkt und das Ausmaß der Maßnahmen ungewiss blieben, wollten sich die Anleger scheinbar noch nicht wirklich intensiv mit diesen Themen beschäftigen.

Adidas mit beeindruckender Markenstärke

Für das Adidas-Papier ging es nach vorläufigen Zahlen um 6 Prozent nach oben. Bei Jefferies zeigten sich die Analysten positiv überrascht und fühlten sich an das starke Vorjahr erinnert: Adidas sei mit einer beeindruckenden Markenstärke und steigenden Margen durch herausfordernde Zeiten gekommen. Der Absatz sei zu Vollpreisen erfolgt. Dies habe unter dem Strich zu einem 9 Prozent höheren EBIT geführt als vom Konsens erwartet. Puma gewannen 3,1 Prozent.

Schaeffler brachen dagegen um gut 13 Prozent ein. Der schwache Absatz in der Autoindustrie hinterlässt Spuren und belastet die Marge. Die EBIT-Marge für 2024 liegt vorläufig bei 4,5 Prozent, der Konsens hatte rund 6,3 Prozent erwartet. Der freie Cashflow sank auf 360 Millionen Euro, übertraf aber die Konsenserwartung von 270 Millionen Euro deutlich.

Nach negativen Analystenstimmen gaben Porsche AG um 2,3 Prozent nach. Ein Pre-Close-Call vom Vorabend enthält laut Aussagen der Citi keine Überraschungen. Die "Headwinds", die das Management und Investor Relations seit November hervorgehoben hätten seien bestätigt worden, was die niedrigen Erwartungen noch weiter sinken lasse. Zu den "Headwinds" zählten unter anderem weiter fallende Porsche-Absatzzahlen bzw negative Währungseffekte.

Siemens Energy fest

Mit Aufschlägen von 6,5 Prozent lagen Siemens Energy sehr fest im Markt. Laut Aufsichtsrat Joe Kaeser befindet sich Siemens Energy im Hinblick auf die Präsenz in den USA "im Sweet Spot". Auch eine positive Studie aus dem Hause Berenberg vom Vortag wirkt noch positiv nach.

Munich Re rückten um 4,1 Prozent vor. Der CEO hatte erklärt, dass Vorjahr sei ein Rekordjahr gewesen. Auch für das laufende Jahr, für das die Munich Re einen Gewinn von 6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hat, zeigte sich Joachim Wenning zuversichtlich. Dazu half auch noch, dass die Aktien laut Angaben aus dem Handel von der HSBC auf "Buy" hochgestuft worden sein sollen.

Schoeller-Bleckmann gewannen 6,3 Prozent. Der im Wiener ATX notierte Ölfeld-Ausrüster habe sich gut in einem schwierigen Jahr 2024 geschlagen, die Geschäftszahlen seien in Ordnung, heißt es im Handel. Trotz des schwachen US-Umfelds wurde eine EBITDA-Marge von 17,9 Prozent erreicht. "Der Markt schaut jetzt aber klar in Richtung Zukunft", sagt ein Händler: "Mit Trumps richtungsweisender Aussage 'Drill, Baby, drill!' hofft der Markt auf einen Investitionsschub im Öl-Sektor".

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.205,83 +39,87 +0,8% +6,3% Stoxx-50 4.508,57 +26,31 +0,6% +4,6% Stoxx-600 528,04 +2,06 +0,4% +4,0% XETRA-DAX 21.254,27 +212,27 +1,0% +6,8% FTSE-100 London 8.545,13 -3,16 -0,0% +5,3% CAC-40 Paris 7.837,40 +66,45 +0,9% +6,2% AEX Amsterdam 914,45 -0,19 -0,0% +4,1% ATHEX-20 Athen 3.719,42 -39,03 -1,0% +4,2% BEL-20 Bruessel 4.242,34 -25,76 -0,6% -0,5% BUX Budapest 85.643,97 +611,59 +0,7% +8,0% OMXH-25 Helsinki 4.473,38 +10,89 +0,2% +3,4% ISE NAT. 30 Istanbul 11.204,16 +142,87 +1,3% +4,2% OMXC-20 Kopenhagen 2.013,93 +12,83 +0,6% -4,2% PSI 20 Lissabon 6.568,78 -63,27 -1,0% +2,0% IBEX-35 Madrid 11.882,70 -44,70 -0,4% +2,5% FTSE-MIB Mailand 35.854,07 -205,10 -0,6% +5,5% OBX Oslo 1.404,88 +3,08 +0,2% +5,6% PX Prag 1.862,38 +1,46 +0,1% +5,8% OMXS-30 Stockholm 2.647,99 +9,57 +0,4% +6,6% WIG-20 Warschau 2.362,75 +29,88 +1,3% +6,4% ATX Wien 3.794,27 -6,40 -0,2% +3,8% SMI Zuerich 12.207,89 +96,73 +0,8% +5,2% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0418 -0,1% 1,0413 1,0402 +0,6% EUR/JPY 163,16 +0,7% 162,29 161,60 +0,2% EUR/CHF 0,9451 +0,1% 0,9440 0,9441 +0,7% EUR/GBP 0,8459 +0,2% 0,8454 0,8457 +2,2% USD/JPY 156,61 +0,7% 155,85 155,38 -0,5% GBP/USD 1,2315 -0,3% 1,2318 1,2298 -1,6% USD/CNH (Offshore) 7,2816 +0,2% 7,2869 7,2715 -0,7% Bitcoin BTC/USD 104.208,40 -1,7% 105.490,55 103.940,40 +10,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,97 75,83 +0,2% +0,14 +6,6% Brent/ICE 79,23 79,29 -0,1% -0,06 +5,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,74 49,72 -2,0% -0,98 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.757,91 2.742,50 +0,6% +15,41 +5,1% Silber (Spot) 30,75 30,87 -0,4% -0,12 +6,5% Platin (Spot) 954,38 949,75 +0,5% +4,63 +5,2% Kupfer-Future 4,28 4,32 -0,9% -0,04 +6,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

January 22, 2025 12:07 ET (17:07 GMT)

