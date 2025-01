Department of Government Efficiency verwendet kurzzeitig DOGE als Logo - Kurs reagiert positiv

Das neu gegründete Department of Government Efficiency sorgte für Aufsehen, als auf der offiziellen Website kurzzeitig das Logo des bekannten Meme Coins DOGE zu sehen war. Diese unerwartete Verbindung zwischen der US-Regierung und der Kryptowährung führte zu einem deutlichen Kursanstieg bei Dogecoin.

Dogecoin erreicht nach Website-Launch neuen Höchststand

Nach der Gründung des "Department of Government Efficiency" und dem Launch der offiziellen Website unter der Domain Doge.gov verzeichnete der Meme Coin einen sprunghaften Kursanstieg von über 14 Prozent. Der Preis kletterte von 0,34 Dollar auf bis zu 0,40 Dollar.

Die Namensgleichheit zwischen dem Regierungsamt und dem Meme Coin sowie die kurzzeitige Verwendung des Dogecoin-Logos befeuerten Spekulationen in der Community. Auch nach der Entfernung des Logos vom offiziellen Webauftritt hält sich der Kurs stabil bei 0,37 Dollar.

WEPE: Neuer Meme Coin sammelt im Presale über 55 Millionen Dollar

Der neue Meme Coin Wall Street Pepe (WEPE) hat sich bereits als einer der erfolgreichsten Presales der letzten Monate erwiesen. Das Projekt verbindet den Kultcharakter des Wolf of Wall Street mit dem beliebten Frosch-Meme PEPE.

Interessierte Anleger können WEPE aktuell noch für 0,0003665 Dollar erwerben, wobei der Kauf sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich ist. Ein besonderer Anreiz ist das Staking-Programm, das eine jährliche Rendite von bis zu 23 Prozent verspricht. Der Presale läuft noch etwa 25 Tage.

