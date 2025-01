© Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria Weber

Welche aktiven Fonds haben in den letzten zehn Jahren die höchsten Renditen erzielt? Das sind die fünf besten aktiven Fonds der Welt. So viel sei verraten: Die Performance-Gewinner sind allesamt ESG-Fonds. Das Fachmagazin DAS INVESTMENT hat die erfolgreichsten aktiven Fonds der vergangenen zehn Jahre analysiert. Mit einer Wertentwicklung von bis zu 590 Prozent haben sie Anlegern in einem Jahrzehnt beachtliche Gewinne beschert. Berücksichtigt wurden ausschließlich aktiv gemanagte Publikumsfonds, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, erkennbar am Zusatz "hedged", wurden in der Analyse nicht berücksichtigt. Und das sind die fünf besten aktiven …