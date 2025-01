DeFAI Coin News: 3 Gründe für die hohen Kursgewinne

Der Kryptomarkt ist am heutigen Tage in Rot gehüllt, jedoch hat sich der neue Krypto-Trend DeFAI vollkommen anders entwickelt. Worauf dies zurückzuführen ist, wird im folgenden Beitrag vorgestellt.

DeFAI sorgt durch eine bessere Nutzerfreundlichkeit für die Massenadoption der Kryptowährungen

Die Blockchain-Technologie und Dezentralisierung haben einige Vorteile für ihre Nutzer, welche insbesondere in den heutigen Zeiten von zunehmender Relevanz sind. Dazu zählen die Effizienz, die Kostenersparnis, die Transparenz, die Vertrauenswürdigkeit, die Unveränderbarkeit, die Fairness und vor allem das Innovationspotenzial.

Denn vornehmlich die Start-up-Szene hat sich die Kryptowährungen als eine beliebte neue Finanzierungsart ausgesucht. Daher gibt es vor allem in der Kryptoindustrie viele kreative Entwicklungen zu beobachten, welche die Art und Weise revolutionieren, wie wir mit alltäglichen Dingen wie Finanzen, Kunst, Gaming, Onlineshopping und mehr interagieren.

Allerdings profitieren bisher noch nicht alle von diesen Vorzügen, was Umfragen zeigen. Denn zuletzt fühlten sich erst 35 % der Befragten sicher im Umgang mit Kryptowährungen, während 60 % noch nicht einmal wissen, was eine Blockchain ist. Selbst 40 % aus der Generation Z sind ihrer Meinung nach nicht ausreichend aufgeklärt.

Somit kommt zu der Unwissenheit über die einzigartigen Vorteile auch der Misoneismus und damit die Angst vor dem unbekannten hinzu. Genau diese Probleme adressiert nun der DeFAI-Bereich und kann somit für eine stärkere Adoption der dezentralen Angebote sorgen. Dies geschieht dabei primär über Aufklärung und Eliminierung der technologischen Einstiegshürden.

Insbesondere weniger technologisch versiert Personen der älteren Generation können somit einen leichteren Zugang zu den dezentralen Angeboten erhalten, aber auch viele jüngere Menschen können davon profitieren. Somit kann ein enormes Wachstumspotenzial geborgen werden, wovon wiederum die DeFAI-Projekte profitieren.

Jetzt mit Krypto-Fonds diversifizieren!

DeFAI positioniert sich an der Schnittstelle der zwei Megatrends Blockchains und KIn

Die DeFAI kombinieren zwei Megatrends der Finanzmärkte in nur einem einzelnen Projekt. Somit können diese auch von dem bedeutenden Wachstum profitieren, welches diesen Branchen nachgesagt wird.

So gehen Analysten von Forbes davon aus, dass der Kryptomarkt bis zum Jahr 2025 seine Marktkapitalisierung von derzeit 3,61 Bil. USD bis Ende des Jahres auf mehr als 8 Bil. USD steigern könnte. Dies würde einem Wachstum von 121,61 % entsprechen

Ähnlich positiv sehen die Erwartung für die künstlichen Intelligenzen aus, welche laut Fortune Business Insights im Jahr 2023 auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 515,31 Mrd. USD kamen und bis 2032 2.740,46 Mrd. USD erreichen soll. Somit würden sie jährlich um 20,4 % wachsen.

Darüber hinaus gibt es einige positive Synergieeffekte zwischen diesen beiden Branchen, von denen wiederum die DeFAI-Projekte profitieren. Unter anderem können die Datenintegrität und Sicherheit der KIs über die Blockchain gesichert werden, welche wiederum mithilfe von künstlichen Intelligenzen an Effizienz gewinnt.

Aber auch die Kontrolle der mächtigen KIs von wenigen fragwürdigen zentralistischen Entitäten kann so unterbunden werden. Somit kann sichergestellt werden, dass diese besonders ethisch und moralisch agieren, wobei sie über eine dezentrale Governance von der Gemeinschaft verwaltet werden können.

Einige von ihnen kombinieren die KIs auch mit den viralen Memecoins, wobei sie die Charaktere in gewisser Art und Weise zum Leben erwecken. Dabei erhalten diese ihre eigenen Persönlichkeiten und Eigenheiten, wobei sie auch mit der Gemeinschaft interagieren. Insbesondere $MIND hat in dieser Hinsicht schnell begeistert, da er eine der beliebtesten "Memecoin-Marken" aufgreift und einzigartige Vorteile entwickelt.

Jetzt Kryptos zum niedrigsten Kurs sichern!

Interesse der Investoren an DeFAI nimmt deutlich zu

Der DeFAI-Sektor hat ein wachsendes Interesse verzeichnet, was sich unter anderem an dem Zuwachs des Handelsvolumens zeigt. Denn das Volumen konnte über die vergangenen 24 Stunden um 64,92 % auf mittlerweile 1,00 Mrd. USD getrieben werden. Aber auch die Marktkapitalisierung konnte am heutigen Tage um 15,29 % auf 2,54 Mrd. USD gesteigert werden.

DeFAI-Sektor-Performanz | Quelle: CMC

Diese Entwicklung steht zudem in einem starken Kontrast zu dem Rest des Kryptomarktes, welcher heute 1,21 % an Wert verloren und einen Rückgang des Volumens von 30,08 % erlitten hat. Somit ziehen sich die Anleger tendenziell aus dem breiten Markt zurück und wechseln in DeFAI.

Dennoch handelt es sich um einen Sektor, welcher an seinem Anfang steht. Denn diese Coins kommen erst auf einen Anteil von 0,07 % der gesamten Bewertung des Kryptomarktes und 0,65 % des Volumens. Allein im Vergleich zu den nutzlosen Memecoins mit ihren rund 100 Mrd. USD haben sie durchschnittlich ein 20-faches Steigerungspotenzial.

Daher stürzen sich auch die Investoren auf die neuen DeFAI-Projekte wie Mind of Pepe, welcher mit seinem Vorverkauf täglich rund 500.000 USD einwirbt. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den schnellen Trendindikator, der seinen Tokeninhabern frühzeitig die nächstens Trends des Kryptomarktes aufzeigen soll, bevor die breite Masse die Kurse in die Höhe getrieben hat.

Jetzt nächste Wallet-Generation kostenlos testen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.