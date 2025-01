- Globaler Spezialist für Augenheilkunde und Hörgeräte wechselt von Oracle zu Spinnaker, um verbesserte Supportleistungen zu nutzen

- Die erheblichen frei werdenden Mittel in den nächsten drei Jahren werden in kundenorientierte Einzelhandelstechnologien investiert, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern

Spinnaker Support (Spinnaker) ein Anbieter von Supportleistungen, dem Unternehmen weltweit bei der Unterstützung ihrer unverzichtbaren Oracle-, SAP- und VMware-Software vertrauen wird dem globalen Augen- und Hörspezialisten Specsavers ermöglichen, in den kommenden drei Jahren erhebliche Kosten durch die Umstellung seines Supports von Oracle auf Spinnaker einzusparen.

Das 1983 gegründete Unternehmen Specsavers bietet Kunden in aller Welt erschwingliche Augen- und Hördienstleistungen und verfolgt das Ziel, durch eine erschwingliche Gesundheitsversorgung die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Mit über 2.293 Filialen in Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien, Australien und Neuseeland beschäftigt Specsavers mehr als 46.000 Mitarbeitende in Filialen, Supportzentren und der gesamten Lieferkette.

Im Jahr 2012 begann Specsavers mit der Transformation seines veralteten IT-Bestands. Dabei legte Oracle das Fundament für die Lieferkette, Finanzsysteme und das Kundenmarketing. Als Oracle jedoch auf Cloud-Lösungen und unbefristete Lizenzen umstellte, nahm Specsavers eine Neubewertung seiner Supportfunktion vor.

Dabei wollte Specsavers seine Beziehung zu Oracle aufrechterhalten und die Produkte des Unternehmens wie Oracle E-Business Suite, Siebel, Oracle Customer Hub oder Hyperion weiterhin nutzen.

Kieran Mazur, Head of Information Technology, Group and People and Organization bei Specsavers, kommentiert: "Nach einem gründlichen Ausschreibungsverfahren konnten wir ausschließen, dass Änderungen bei unserer Oracle-Supportfunktion unsere Lieferkette beeinträchtigen würden, und haben uns auch aufgrund einer Empfehlung von Gartner dafür entschieden, Spinnaker mit dem Support für unsere Oracle-Anwendungen zu beauftragen. Spinnaker Support nahm sich die Zeit, die Maßnahmen im Fall von Problemen zu erläutern. Noch wichtiger war jedoch die Frage, wie schnell ein Problem gelöst werden würde. Diese angestrebte Lösungszeit ist für Specsavers von entscheidender Bedeutung. Die Ultimate Support Guarantee von Spinnaker vermittelte unserem Team dann die erforderliche Sicherheit für den Fall, dass wir von Oracle spezifische Supportleistungen benötigen, um ein Problem zu beheben, sodass wir nicht auf uns allein gestellt sind."

Mazur fügt an: "In den nächsten drei Jahren werden wir durch die Verlagerung unsere Supportfunktion von Oracle zu Spinnaker Support erhebliche Kosten einsparen. Die eingesparten Mittel werden in unsere Einzelhandelstechnologie reinvestiert und verbessern die Betreuung unserer Kunden. Zudem hat die Umstellung auf Spinnaker zu einem besseren Support geführt und unseren Rückstand bei Supporttickets beseitigt, sodass wir Probleme in der Lieferkette und bei den Systemen für Einzelhandelsunternehmen in kürzester Zeit beheben konnten."

Seit dem Wechsel zu Spinnaker Support ist die Beziehung zwischen Specsavers und Oracle unverändert geblieben, und beide arbeiten an der zukünftigen Strategie zusammen.

Matt Stava, CEO bei Spinnaker Support, berichtet: "Unsere Partnerschaft mit Specsavers macht deutlich, wie sich Unternehmen von Supportverträgen lösen können, die nicht mehr ihren Bedürfnissen gerecht werden, und zugleich die Geschäftsbeziehung zum Softwareanbieter aufrechterhalten und dessen Produkte weiterhin nutzen können. Bei Specsavers können die erheblichen Kosteneinsparungen in die Verbesserung anderer Geschäftsbereiche investiert werden."

Weitere Informationen über Spinnaker Support finden Sie unter www.spinnakersupport.com.

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet einen weltweiten, unabhängigen Drittanbieter-Software-Support für Oracle, SAP und VMware sowie verwaltete Dienste und Cloud-Lösungen für Oracle und SAP. Spinnaker genießt das Vertrauen von Unternehmen rund um die Welt auch solchen in stark regulierten Branchen und befähigt sie dazu, ihre IT-Strategie selbst zu bestimmen. Durch die Befreiung von vorgegebenen Anbieter-Roadmaps bietet Spinnaker seinen Kunden Entscheidungsfreiheit durch die Ausrichtung des Softwaremanagements an den Geschäftszielen, die Reduzierung von Kosten und die Maximierung der Rendite. Mit einem strategischen Ansatz für Sicherheit, Leistung, Ressourcenzuweisung und verwaltete Dienste legt Spinnaker Support das Fundament für langfristige IT-Effizienz und geschäftlichen Erfolg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250122452621/de/

Contacts:

Medienkontakt

Dan Walsh

dan@mustardpr.com

+44 (0) 7828 816 971