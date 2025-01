© Foto: Stefan Sauer/dpa

Kinder Morgan wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am Mittwoch nach Börsenschluss bekannt geben. Eine Aktie mit Trump-Trade-Potenzial!Das Unternehmen ist eines der größten Energieinfrastruktur-Unternehmen in Nordamerika. Es ist darauf spezialisiert, Erdgas, Erdöl, Flüssiggas (LNG) und andere Rohstoffe zu transportieren, zu lagern und zu verarbeiten. Also ein echter Trump-Trade? Laut den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street wird von dem Energieinfrastruktur-Unternehmen ein vierteljährlicher Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33 US-Dollar erwartet, was einem Anstieg von 17,9 Prozent im Jahresvergleich entspricht, bei einem Umsatz von 4,14 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal …