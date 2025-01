Davos, Schweiz / Access Newswire / 22. Januar 2025 / Der Bahrain Labour Fund (Tamkeen) hat in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF, World Economic Forum) den Bahrain Skills and Gender Parity Accelerator gestartet. Die Ankündigung wurde in Davos gemacht und veranschaulicht das Thema der 55. Jahrestagung "Collaboration for the Intelligent Age" (Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter), wobei der datengestützte Accelerator darauf abzielt, die geschlechtsspezifische Qualifikationslücke in wachstumsstarken Branchen zu schließen und die Beteiligung der gegenwärtigen und nächsten Generation der bahrainischen Arbeitskräfte zu erhöhen.

Zugehöriges Bild

Im Beisein seiner Hoheit Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, Chairman of the Board of Trustees of the Isa bin Salman Education Charitable Trust und Chairman of the Board of Directors des Labour Fund (Tamkeen), und S. E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister of Finance and National Economy, zusammen mit anderen wichtigen Würdenträgern wurde die Vereinbarung von I. E. Noor bint Ali Alkhulaif, Minister of Sustainable Development, Chief Executive des Bahrain Economic Development Board, in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied von Tamkeen unterzeichnet. Ebenfalls anwesend waren Professor Klaus Schwab, Gründer und Chairman of the Board of Trustees des Weltwirtschaftsforums, Sriram Guttta, Head of Engagement and Operations und Mitglied des Executive Committee, sowie Maroun Kairouz, Director, Middle East and North Africa.

Zugehöriges Bild

Bahrain hat dem Aufbau zukunftsfähiger Arbeitskräfte Priorität eingeräumt, indem es ein solides Bildungsfundament mit soliden digitalen und MINT-Kenntnissen einführte und sein Humankapital umschulte und weiterbildete, um so die Lücke an globalen Talenten zu schließen. Laut dem Global Gender Gap Report 2024 des Weltwirtschaftsforums hat sich Bahrain als regionaler Vorreiter in Sachen Geschlechterparität und Lohngleichheit erwiesen. Laut dem Forum und der Weltbank gehört das Land außerdem zu den fünf Ländern weltweit, in denen Mädchen bessere Lernergebnisse erzielen als Jungen.

Zugehöriges Bild

Sriram Gutta, Head of Engagement and Operations und Mitglied des Executive Committee des Weltwirtschaftsforums, sagte: "Nach unserem erfolgreichen ersten Zyklus, in dem mehr als 2,5 Mio. $ an Finanzmitteln mobilisiert und mehr als 54.500 Personen geschult wurden, werden wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen, um weitere Fortschritte bei der Umschulung und Höherqualifizierung in Bahrain zu erzielen. Unser zweiter Arbeitszyklus wird sich insbesondere auf die Erhöhung der Geschlechterparität in wachstumsstarken Sektoren und auf Arbeitsplätze der Zukunft konzentrieren. Diese Initiative ist Teil eines Netzes von mehr als 35 Accelerators, die sich für transformative, lokale Initiativen in ihren jeweiligen Ländern einsetzen."

Zugehöriges Bild

Der Inselstaat möchte mit der Einführung dieses neuen Beschleunigers ein Vorbild für andere Regierungen, Länder und Regionen sein und auf seinen Erfolgen bei der Entwicklung eines hochqualifizierten Talentpools aufbauen. Die Einrichtung des Labour Fund (Tamkeen) war eine wichtige Triebkraft für den Fortschritt in Bahrain. Der Fonds bietet staatlich geförderte Ausbildungs- und Schulungsprogramme an, die darauf ausgerichtet sind, geschlechtsspezifische Unterschiede in typischerweise von Männern dominierten Branchen zu beseitigen. Darüber hinaus hat der Labour Fund die Initiative https://pr.report/68qf ins Leben gerufen, die darauf abzielt, das volle Potenzial des bahrainischen Humankapitals zu erschließen. Die Initiative arbeitet mit Arbeitgebern, Bildungsanbietern und Regierungsorganisationen zusammen, um Marktinformationen und sektorspezifische Daten bereitzustellen, sodass Qualifikationsdefizite in den Schlüsselsektoren des Königreichs ermittelt werden können.

Im Rahmen eines bahnbrechenden Multi-Stakeholder-Partnerschaftsmodells wird der Accelerator von Skills Bahrain koordiniert und vom Bahrain Economic Development Board und dem Labour Fund (Tamkeen) geleitet, wobei Partnerschaften mit führenden Einrichtungen des Privatsektors geplant sind. In den nachfolgenden Phasen der Einführung werden die Erkenntnisse der kollektiven Organisationen und die globalen Forschungsanstrengungen des Forums genutzt, um eine sektorübergreifende Analyse zu erstellen, die dazu beitragen soll, aktuelle und künftige geschlechtsspezifische Qualifikationsdefizite zu ermitteln, und die eine wichtige Grundlage für eine umsetzbare Talententwicklungsstrategie bildet.

Die von der Regierung getätigten Investitionen in die Emanzipation von Frauen und in die Weiterbildung des jungen, zweisprachigen Humankapitals in Bahrain haben sich ausgezahlt, sodass das Land im World Competitiveness Ranking 2024 des Institute for Management Development (IMD) sowohl in der Kategorie Frauen in Führungspositionen als auch in der Kategorie Frauen mit Hochschulabschluss weltweit auf Platz 4 liegt. Die Diversität der Arbeitskräfte und die bestehende Rolle als führendes Dienstleistungszentrum haben erfolgreich globale Branchenriesen wie AWS und Citi angezogen. Letzteres Unternehmen hat Bahrain als Standort für sein globales Technologiezentrum im Jahr 2021 gewählt und zugesagt, 1.000 bahrainische Programmierer einzustellen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Tel: +973-39798919

E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.com

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.

Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78181Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78181&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18920763-tamkeen-bahrain-skills-and-gender-parity-accelerator-davos