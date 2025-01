Solana auf Höhenflug: Wird 500 US-Dollar die nächste Zielmarke?

Spätestens seit dem Wochenende und dem Start des Trump Coins kann Solana wieder das Interesse der Nachrichtenwelt auf sich ziehen. Am späten Mittwochabend überschritt die fünftgrößte Kryptowährung die 270-US-Dollar-Marke und erreichte damit ein Marktvolumen von 131 Milliarden US-Dollar. Mit einem sechsprozentigen Anstieg innerhalb von 24 Stunden kletterte SOL auf 271 US-Dollar und nähert sich damit seinem Allzeithoch von 294 US-Dollar, das am 19. Januar 2025 nach dem Start des Trump-Memecoins erreicht worden war.

Solana Chart der letzten 24 Stunden, Quelle: Coinmarketcap

Treiber für den Preisanstieg

Dabei gibt es mehrere Faktoren, die den Kurs der Kryptowährung aktuell beeinflussen. Dazu zählt beispielsweise die Begnadigung von Ross Ulbricht, dem Gründer von Silk Road, durch Donald Trump. Auch die Aufhebung von Sanktionen gegen den Krypto-Mixer Tornado Cash durch ein US-Gericht gibt der Kryptowährung wie auch dem restlichen Markt Unterstützung. Zudem werden immer mehr Gerüchte über Solana-ETFs laut. Marktanalysten sehen darin eine mögliche Trendwende für SOL, das nach Jahren der eher mageren Entwicklung wieder an Fahrt aufnimmt.

Der breite Kryptomarkt zeigte Stärke: Bitcoin konnte die Marke von 100.000 US-Dollar behaupten und testete in gewohnter Manier die 107.000 US-Dollar.Ein anhaltender Aufwärtstrend bei Bitcoin könnte auch Solana auf ein neues Level heben und die 500-Dollar-Marke in Reichweite bringen.

Netzwerk- und Marktimpulse

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Wachstum des Netzwerks. Laut DeFiLlama liegt der gesperrte Gesamtwert (TVL) im Solana-Ökosystem bei über 12,1 Milliarden US-Dollar - ein starker Anstieg im Vergleich zu 8,8 Millionen US-Dollar vor einer Woche. Die führenden Protokolle, darunter Jito, Raydium und Kamino, haben in diesem Zeitraum deutliche steigern können.

Solana TVL, Quelle: https://defillama.com/chain/Solana

Die Popularität neuer Meme-Coins wie TRUMP und MELANIA haben die Blockchain ausufern lassen. Obwohl das Handelsvolumen dieser Token zuletzt gesunken ist, bleibt die Nachfrage hoch. Listings auf großen Börsen wie Coinbase und Binance könnten die Nachfrage wieder erhöhen und die Situation auf der Blockchain zuspitzen. Kein Wunder, dass die Lösung von Solaxy ($SOLX) mit einer Solana Level 2 Blockchain daher aktuell von den Experten heiß diskutiert wird. Ähnliche Projekte haben schon auf der Ethereum Blockchain für ausgezeichnete Performance gesorgt.

Potenzial durch Solana-ETFs

Die Zulassung von Solana-ETFs gilt als weiterer potenzieller Antreiber. Emittenten wie Grayscale, VanEck und 21Shares haben bereits Anträge gestellt, und Experten erwarten eine Genehmigung im Laufe des Jahres 2025. Sollte dies geschehen, könnten massive Kapitalzuflüsse den Kurs weiter in die Höhe treiben.

Daten von Coinglass zeigen, dass das offene Interesse an Solana zuletzt um mehr als 10 Prozent auf über 7,46 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Anleger.

Solana könnte nach Jahren der Unsicherheit vor einer neuen Ära stehen. Mit einem starken Netzwerk, wachsendem TVL und der Aussicht auf ETF-Zulassungen scheint die 500-Dollar-Marke ein realistisches Ziel für die kommenden Monate. Dennoch schwebt mit den Performanceproblemen ein Damoklesschwert über dem Projekt.

Solaxy könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, die jüngsten Herausforderungen des Solana-Netzwerks zu bewältigen. Solaxy setzt genau hier an, indem es als erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt wurde.

Das Ziel von Solaxy ist es, die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks zu verbessern. Durch eine deutlich gesteigerte Transaktionsgeschwindigkeit und Multichain-Anbindungen (Auch Ethereum integriert) könnten künftige Netzwerkausfälle vermieden werden. Nutzer hätten so die Möglichkeit, Token aus anderen Blockchains nahtlos in das Solana-Ökosystem zu integrieren, was das Netzwerk widerstandsfähiger gegen Überlastungen macht. AUch die Auslager der Rechnenprozesse bringt typischerweise ein exponentielle Steigerung der Durchsatzrate - genau dass, was die Blockchain im Bullenmarkt brauchen kann.

Zusätzlich bietet Solaxy innovative Funktionen wie ein geplantes Launchpad, das neue Projekte effizienter ins Netzwerk einbinden könnte. Mit diesem Ansatz schafft Solaxy eine robuste Infrastruktur, die sowohl für Meme-Tokens als auch für Blockchain-Anwendungen (DApps) geeignet ist. Damit könnte Solaxy nicht nur Solanas Schwächen ausgleichen, sondern auch neue Standards für Layer-2-Lösungen setzen. Aktuell bietet das Projekt einen eigenen Cryptoken an, der sich noch im Presale befindet. Viele Analysten gehen davon aus, dass der Coin, ähnlich wie Arbitrum oder Polygon, schnell an Wert zulegen und zu den großen Kryptowährungen aufsteigen wird. Ein Investment in dieser frühen Phase könnte daher durchaus lohnend sein.

