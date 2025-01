Solana steht kurz vor dem nächsten großen Durchbruch! Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

Trotz des Amtsantritts von Donald Trump am vergangenen Montag ist der erwartete Trump-Pump bislang ausgeblieben. Der Bitcoin ($BTC) konnte zwar mit 109.114 US-Dollar kurzzeitig ein Allzeithoch erreichen, notiert derzeit aber knapp unter diesem neuen Hochpunkt. Auch Solana ($SOL) erzielte in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch, was unter anderem auch am Launch des $TRUMP Coins lag. Der Kurs Solana befindet sich derzeit ebenfalls in einer kleineren Korrektur, zeigt aber bereits Anzeichen eines bevorstehenden Ausbruchs.

(Obwohl sich die meisten Coins in einer Korrektur befinden, konnte Solana heute einen Tagesgewinn von 4,9 Prozent erzielen - Quelle: coinmarketcap.com)

Läutet dieser Ausbruch den Bull Run auf 1.000 US-Dollar ein?

Betrachtet man den Chart von Solana aus Sicht der technischen Analyse, sieht die Situation hervorragend aus. Der Kurs befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend und steht kurz davor, diesen mit dem Bruch durch das Allzeithoch bei 294,33 US-Dollar erneut zu bestätigen. Noch wichtiger ist aber, dass mit dem Bruch des Hochpunktes vom 6. Januar bei 223,16 US-Dollar der Abwärtstrend in Solana gebrochen wurde.

(Mit dem Bruch durch den Hochpunkt vom 6. Januar wurde der Abwärtstrend in Solana gebrochen - Quelle: tradingview.com)

Mit dem Aufwärtstrend, der sich gerade bildet, zeigen auch einige Indikatoren starke Kaufsignale an. Der wohl wichtigste ist der trendfolgende Momentumindikator MACD. Dieser zeigt eindeutig, dass der Solana-Kurs derzeit von starkem Aufwärtsmomentum unterstützt wird. Zugleich ist in den letzten Tagen auch das Handelsvolumen stark explodiert, was ein weiteres Indiz für die bullishe Situation in Solana ist.

Sobald das Allzeithoch erneut gebrochen wird, hat der Coin gute Chancen, auf bis zu 1.000 US-Dollar zu steigen. Für Anleger, die an den Erfolg von Solana glauben, könnte das derzeitige Allzeithoch bzw. knapp darüber einen guten Einstieg bieten. Ebenfalls einen guten Einstieg bietet derzeit ein neuer Coin namens Flockerz ($FLOCK), bei dem Anleger ebenfalls hohe Renditen in kurzer Zeit erzielen könnten.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Nur noch 4 Tage: Wird Flockerz explodieren?

Während das Kurspotenzial bei Solana durch die Marktkapitalisierung von 129 Mrd. Dollar inzwischen limitiert ist, besteht eine solche Beschränkung bei Flockerz nicht. Mit einer Vorverkaufssumme von 12,88 Mio. US-Dollar legt Flockerz zwar einen extrem erfolgreichen Presale hin, hat aber immer noch ein gewaltiges Wachstumspotenzial nach dem Launch an den Krypto-Börsen in wenigen Tagen. Und Anleger haben noch für kurze Zeit die Chance, zum günstigen Listingpreis einzusteigen, bevor der Coin offiziell gehandelt wird und der Kurs möglicherweise durch die Decke geht.

(Noch 4 Tage lang können Anleger zum günstigen Listingpreis in Flockerz einsteigen - Quelle: flockerz.com)

Analysten schätzen das Potenzial von Flockerz binnen kürzester Zeit nach dem Handelsstart auf mehr als 1.000 Prozent. Damit bietet Flockerz deutlich bessere Chancen auf hohe Gewinne als etablierte Coins wie Solana, auch wenn in dem Falle die Volatilität natürlich etwas höher sein kann. Dennoch könnte der in den nächsten Tagen endende Vorverkauf die letzte Gelegenheit sein, um $FLOCK-Token zum Listingpreis zu kaufen, da Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nie wieder so tief fallen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK vor dem Handelsstart an den Börsen kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.