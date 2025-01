Könnte dieser neue Pepe Coin alle anderen übertreffen?

Der Bitcoin scheint derzeit gerade Luft zu holen, um sich auf den nächsten großen Anstieg vorzubereiten. Obwohl es laut verschiedener Krypto-Analysten möglich ist, dass die wirklich großen Gewinne dieses Jahr nicht im Bitcoin, sondern in verschiedenen Altcoins gemacht werden könnten. Stichwort Altcoin-Saison.

Für Anleger stellt sich dabei natürlich schon jetzt die Frage, welche Projekte besonders vielversprechend sind. Vor allem mit dem beliebten Pepe-Meme gibt es derzeit einige interessante Kandidaten. Aber keiner hat aktuell so viel Potenzial wie Wall Street Pepe ($WEPE).

(Der Bitcoin scheint sich derzeit auf seine nächste große Rallye vorzubereiten - Quelle: Tradingview.com)

Warum hat Wall Street Pepe so viel Potenzial?

Die Entwickler von Wall Street Pepe scheinen einen großen Missstand am Kryptomarkt entdeckt zu haben. Denn obwohl digitale Währungen eigentlich dafür geschaffen wurden, um Fairness und Transparenz in die Finanzwelt zu bringen, haben auch am Kryptomarkt einige große Krypto-Wale Vorteile gegenüber kleineren Anlegern, weshalb sie oft hohe Gewinne erzielen, während andere Anleger oft Verluste erleiden.

Das liegt daran, dass Krypto-Wale oft vor allen anderen Insights und Informationen über neue vielversprechende Krypto-Projekte besitzen. Doch das könnte Wall Street Pepe bald ändern.

(Wall Street Pepe möchte eine Community aufbauen, die es mit den großen Krypto-Walen aufnehmen kann - Quelle: wallstreetpepe.com)

Um die Verhältnisse am Kryptomarkt fairer zu gestalten, hat $WEPE das Ziel, eine Community aufzubauen, die über alle News und Strategien der Krypto-Wale verfügt, um seinen Investoren ebenfalls hohe Gewinne zu ermöglichen. Aufgrund dieses einzigartigen Vorteils wächst die $WEPE-Community bereits rasant an und umfasst mittlerweile 55.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

Um diese Vorteile zu nutzen, müssen Anleger allerdings $WEPE-Token in ihrer Wallet halten. Doch genau jetzt könnte der richtige Zeitpunkt für ein Investment in $WEPE sein. Aktuell ergibt sich nämlich noch für kurze Zeit eine einmalige Gelegenheit.

Ist das die letzte Chance für einen günstigen Einstieg in $WEPE?

Bei Wall Street Pepe sind die letzten Tage des Vorverkaufs angebrochen. Für Anleger bedeutet das, dass sie nur noch wenige Tage Zeit haben, um die Token zu einem günstigen Kurs zu kaufen und damit alle genannten Vorteile der Community nutzen zu können. Das Interesse an einer Mitgliedschaft in der Community scheint derzeit jedenfalls ebenso rasant anzusteigen wie die Nachfrage nach $WEPE-Token. Denn mittlerweile ist die Vorverkaufssumme von Wall Street Pepe auf unglaubliche 55,5 Mio. US-Dollar gestiegen. Das hat es so noch nie gegeben am Meme Coin Markt.

Wall Street Pepe liefert seiner Community nicht nur Insights und Handelsstrategien. Der Meme Coin verfügt auch über eine Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite mit der Größe des Staking Pools variiert und dadurch vor allem am Anfang besonders hoch ist. Aktuell liegt die Staking-Rendite noch bei über 20 %. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits staken, weshalb das Angebot beim Launch knapp ist, während die Nachfrage extrem hoch ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben, wobei Analysten einen Anstieg um das 20- bis 50-fache für möglich halten.

