Sia, bisher bekannt als Sia Partners, hat einen kürzeren Namen und eine aufgefrischte Markenidentität vorgestellt

Diese Evolution symbolisiert die optimistische Philosophie des Unternehmens und dessen konsequenten Fokus auf das Ziel, seinen Kunden zu den bestmöglichen Ergebnissen ihrer Transformation zu verhelfen.

Die aufgefrischte Marke ist mehr als ein neuer Look sie unterstreicht einen neuen Anspruch. Dieser Schritt soll neue Perspektiven eröffnen in der Gewissheit, dass der Erfolg von Veränderungen davon abhängt, wie man sie angeht. Sia präsentiert seine Berater als "Optimists for change" und rückt damit sein Kerngeschäft in den Vordergrund: Kunden dabei zu helfen, Chancen zu nutzen und Herausforderungen zu bewältigen.

Matthieu Courtecuisse, CEO, erklärt: "Sia ist gut aufgestellt, um unseren Kunden dabei zu helfen, optimal auf die Herausforderungen und Chancen von KI, Klimawandel und Cyberbedrohungen zu reagieren. Wir sind ein Beratungsunternehmen der nächsten Generation, das digital gegründet wurde, durch Datenwissenschaft erweitert, durch Kreativität bereichert und von Verantwortung vorangetrieben wird.

Unser neuer Name ist einfacher und einprägsamer für uns und unsere Kunden. Unsere Positionierung als 'Optimists for change' ist Ausdruck unserer 'Can do'-Einstellung. Wir wissen, dass unsere Kunden unsere Fähigkeiten anerkennen und unsere positive Einstellung zu schätzen wissen. Unser Know-how liefert Ergebnisse, und unser Optimismus transformiert den Erfolg."

Sia ist eine neue Generation globaler Managementberatungsunternehmen, die für die Zukunft geschaffen wurden digital geboren, durch Daten erweitert und durch Kreativität bereichert. Unsere mehr als 3.000 Fachleute gehen Herausforderungen in der Überzeugung an, dass sie immer auch eine Chance für Wachstum darstellen. In einer von Wandel und Disruption geprägten Welt ist Optimismus eine treibende Kraft.

