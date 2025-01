Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Bei uns in Deutschland leben viele Kinder. Doch ob wir ein kinderfreundliches Land sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Was hierzulande gut läuft und wo es noch besser werden könnte, dazu Marco Chwalek:Fangen wir mit etwas Positivem an: Die Stärke der deutschen Familienpolitik liegt vor allem in den finanziellen Leistungen, sagt Ali Roodsari von der "Apotheken Umschau ELTERN":O-Ton Ali Roodsari 12 sec."Es gibt ja Dinge wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, verschiedene Leistungen für Mütter oder auch bezahlte Elternzeit für Väter. In dieser Hinsicht ist Deutschland auf jeden Fall kinderfreundlich, aber es gibt noch einige Bereiche, wo Luft nach oben ist."Sprecherin: Verbessern sollte sich aber zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf:O-Ton Ali Roodsari 20 sec."Wir bräuchten in Deutschland mehr familienfreundliche Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten, wo es eben möglich ist. Und während der Corona-Pandemie haben auch viele Eltern darüber geklagt, dass Schulen, Kindergärten oder Spielplätze geschlossen waren, während die Restaurants schon wieder geöffnet wurden. Da müssen die Prioritäten in Zukunft anders gesetzt werden."Sprecherin: Damit sich etwas ändert, sollten Eltern aktiv werden, aber auch alle, die sich ein kinderfreundliches Land wünschen:O-Ton Ali Roodsari 23 sec."Eltern müssten sich von der Politik mehr Gehör verschaffen. Dazu können sie politisch aktiv werden oder auch Abgeordneten schreiben und ihre Wünsche äußern. Es gibt in vielen Städten und Gemeinden auch Initiativen, die Angebote für Kinder und Familien machen, da kann man sich dran beteiligen. Es gibt zum Beispiel Initiativen, die Straßen absperren, damit Kinder darauf spielen können oder es gibt auch Patenschaften für Lesekinder, bei denen auch Menschen ohne Kinder teilnehmen können."Abmoderation: In der "Apotheken Umschau ELTERN" gibt es noch weitere Ideen für ein kinderfreundliches Land. Zum Beispiel könnte man das Wahlalter senken oder ein Familienwahlrecht einführen. Für die anstehende Bundestagswahl wird das nicht mehr möglich sein, aber vielleicht ja in der Zukunft.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deUnternehmenskommunikationOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5954930