Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -- Liefert ein authentisches Hörerlebnis, indem es drei Elemente des räumlichen Nachhalls, der Ruhe und des Dynamikbereichs zum Ausdruck bringt und gleichzeitig die natürliche "Textur" von Musikinstrumenten bewahrt -ROHM hat einen 32-Bit-D/A-Wandler-IC (DAC-Chip) und eine Evaluierungsplatine für die Flaggschiff-Modelle seiner MUS-IC-Serie entwickelt, die für die hochauflösende Audiowiedergabe optimiert sind. DAC-Chips sind der Schlüssel zur Qualität von Audiogeräten. Mit über 50 Jahren Erfahrung sorgt ROHM mit High-Fidelity-Prozessoren und erstklassigen Audio-Power-ICs für ein hervorragendes Sounddesign.Produktvideo: https://youtu.be/5VnsX4SSRQY?si=t_n5OzxBmLpliYZbROHMs neuestes Produkt baut auf dem MUS-IC BD34301EKV der ersten Generation auf, der für seine Klangqualität und seinen Einsatz in High-End-Modellen bekannt ist. Der BD34302EKV übernimmt das zentrale Designkonzept des ROHM-DAC-Chips, das einen natürlichen, flachen Klang betont. Durch die Integration der drei Elemente räumlicher Nachhall, Ruhe und Dynamikbereich aus der MUS-IC -Serie wird die "Textur" von Musikinstrumenten authentisch reproduziert, um ein noch realistischeres Klangerlebnis zu bieten.Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202501092652/_prw_PI1fl_39cYfY1W.jpgDurch die Integration eines neuen Algorithmus zur datengewichteten Mittelwertbildung (DWA) erreicht der BD34302EKV eine THD+N-Charakteristik von -117dB (THD: -127dB), ein wichtiger Leistungsindikator, der die Klangqualität verbessert, indem er ein realistisches Gefühl von Textur vermittelt. Darüber hinaus bietet das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 130dB eine Rauschleistung, die einem Flaggschiff-DAC-Chip angemessen ist, während eine Abtastfrequenz von bis zu 1.536kHz es den Kunden ermöglicht, die hochpräzisen Berechnungen ihrer digitalen Signalprozessoren (DSPs) voll auszuschöpfen.Produktbild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202501092652/_prw_PI4fl_vtl1N22C.jpgIm monauralen Modus, bei dem ein DAC-Chip pro Kanal zugewiesen wird, trägt der proprietäre HD-Monauralmodus (High Definition) von ROHM zu einem weicheren, natürlicheren Klang bei. Als Teil der MUS-IC -Serie wurde kompromisslose Handwerkskunst bis ins kleinste Detail angewandt. Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Bereich des Designs von Klangqualität wurde das optimale Verbindungsdrahtmaterial für jeden Anschluss des BD34302EKV ausgewählt, um die natürliche "Textur" von Musikinstrumenten präzise zu vermitteln. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, den idealen Klang zu erzeugen, der von High-End-Audioherstellern angestrebt wird.Sonderseite: https://micro.rohm.com/en/mus-ic/*In dieser Pressemitteilung unterscheidet "DAC-Chip" den integrierten Schaltkreis vom DAC in Audiogeräten.*MUS-IC ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co.Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-01-22_news_music&defaultGroupId=falseInformationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202501092652-O1-39CK07wm.pdfLogo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202501092652/_prw_PI3fl_o748borj.jpgOffizielle Website: https://www.rohm.com/