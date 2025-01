DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Machtwechsel in den USA/Folgen für EU:

In vielen Analysen zum Machtwechsel in den USA ist sinngemäß zu lesen, dass Donald Trump einen Schatten auf Europa werfe. Das Gegenteil ist der Fall. Die zweite Trump-Präsidentschaft wirkt wie der Lichtkegel eines Scheinwerfers. Trump stürzt die EU nicht ins Dunkel, er leuchtet ihre Defizite aus. Europa kann selbstständig weder seine Sicherheit noch seine Energieversorgung garantieren. Ohne die stabilisierende Nachfrage aus den USA würde die wachstumsschwache EU-Wirtschaft noch tiefer in die Krise rutschen, ohne die Dienste amerikanischer Tech-Konzerne würde die europäische Alltagskommunikation zusammenbrechen. Alle vier Abhängigkeiten - die sicherheitspolitische, die energiepolitische, die ökonomische und die technologische - wird Trump zu nutzen wissen. Die emotionale Bindung an die Partnerschaft zu Europa, die seinen Vorgänger Joe Biden auszeichnete, ist Trump fremd. Sein außenpolitisches Leitmotiv "America first" ist eine Kampfansage."/yyzz/DP/he