Fördern Innovationen in der Mobilfunktechnologie und beschleunigen Einführung leichter 5G-Anwendungen

VeriSilicon (688521.SH) gab heute die gemeinsame Markteinführung der zweiten Generation der 5G RedCap/4G LTE Dual-Mode-Modem-IP der Yunbao-Serie, Yunbao 2, in Zusammenarbeit mit Innobase, einem Anbieter von drahtloser Kommunikationstechnologie und Chips, bekannt. Diese neue Modem-IP hat die Produktionsvalidierung erfolgreich abgeschlossen.

Die neu eingeführte Modem-IP integriert und verwendet 4G- und 5G-Hardware-Beschleuniger und bietet eine branchenführende Leistung in Bezug auf Fläche und Stromverbrauch. Diese IP entspricht dem 3GPP 5G Rel-17-Standard und unterstützt sowohl 5G RedCap als auch 4G LTE FDD/TDD und erreicht Uplink- und Downlink-Übertragungsraten von 170 Mbit/s bzw. 120 Mbit/s. Sie unterstützt außerdem Multi-SIM-Standby und verfügt über wichtige 5G-Funktionen wie Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC), 5G LAN und Network Slicing. Darüber hinaus können Chips, die mit der Yunbao 2 Modem-IP entwickelt wurden, mit den produktionsvalidierten Hochleistungs-Dual-Mode-RF-Chips von Innobase gepaart werden, was eine nahtlose Integration auf Produktebene ermöglicht und den Kommerzialisierungsprozess für Kunden erheblich beschleunigt.

Unter der Leitung und Organisation der IMT-2020 (5G) Promotion Group hat die Yunbao-Serie erfolgreich die Tests der 5G-RedCap-Endgeräte und der Feldleistung in Zusammenarbeit mit Nokia Shanghai Bell und ZTE abgeschlossen. Darüber hinaus wurden Interoperabilitätstests zwischen 5G-RedCap-Endgeräten und Basisstationen in Zusammenarbeit mit Partnern durchgeführt. Diese Tests wurden in strikter Übereinstimmung mit den von der Promotion Group festgelegten Standards durchgeführt und umfassten das gesamte Spektrum der Funktionalitäten und Leistungskennzahlen der 5G-RedCap-Endgeräte. Die Ergebnisse bestätigten voll und ganz die Gesamtfähigkeiten der Yunbao-Serie sowie ihre nahtlose Interoperabilität mit mehreren Netzwerkausrüstungsanbietern.

"Die Kommerzialisierung von RedCap in China befindet sich aktuell in einer Phase des rapiden Wachstums. Als neue 5G-Variante, die gemäß dem Standard 3GPP Rel-17 definiert ist, zeichnet sich RedCap durch niedrige Kosten, geringe Latenz, ein privates Netzwerk und eine effiziente Spektrumsnutzung aus, was es zu einer idealen Lösung für tragbare Geräte, industrielles IoT und Smartphones für den Massenmarkt macht", sagte Lu Wenbo, Senior Vice President von Innobase. "Innobase hat eine Reihe von serienreifen Produkten eingeführt, darunter 5G-IoT-Module, MiFi-Geräte und 5G-Smartphones für den Massenmarkt, die die IP der Yunbao-Serie auf Produktebene erfolgreich validiert haben. In Zukunft wird Innobase sein umfassendes Know-how im Bereich der zellularen Kommunikationstechnologien nutzen, um die Yunbao X-Serie zu entwickeln, die sich durch besonders kostengünstige und stromsparende Designs auszeichnet, um die Anforderungen von Unterhaltungselektronik und IoT-Anwendungen zu erfüllen. Angesichts der rasanten Entwicklung des RedCap-Marktes freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit VeriSilicon, um unseren Kunden fortschrittlichere 5G-Multimode-Modem-IP-Lösungen anbieten zu können."

"Die Kosten und die Leistung der 5G-RedCap-Chips sind mit denen von 4G vergleichbar und erweitern die Grenzen bestehender 4G-Anwendungsszenarien", sagte Wiseway Wang, Executive Vice President, General Manager der Custom Silicon Platform Division von VeriSilicon. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Innobase ist VeriSilicon in der Lage, produktionsvalidierte 4G/5G RedCap Dual-Mode-IPs anzubieten und unser bestehendes IP-Ökosystem weiter zu stärken. VeriSilicon ist weiterhin bestrebt, Innovationen im Bereich der stromsparenden drahtlosen Hochleistungs-Kommunikationstechnologien voranzutreiben und bietet umfassende drahtlose Kommunikationslösungen für IoT-Anwendungen an, einschließlich RF, Basisband und Protokollstacks. Mit Blick auf die Zukunft wird VeriSilicon weiterhin eng mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um ein globales Ökosystem für zellulare Kommunikation aufzubauen und zu einer intelligenten, vernetzten Zukunft beizutragen."

Über Innobase

Innobase ist ein führendes Fabless-Chipdesign-Unternehmen für die zelluläre Mobilkommunikation. Es entwickelt Chipsätze für 4G/5G und zukünftiges 6G, einschließlich Basisband, RF und PMIC für mobile Endgeräte. Der Dual-Mode-Chipsatz in Bezug auf 4G LTE/5G RedCap wird von Telekommunikationsbetreibern, Herstellern von IoT-Modulen und IDHs/ODMs für Mobiltelefone vertrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.innobase.com.cn

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

