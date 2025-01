HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang und Umsatz im Geschäftsjahr 2024



23.01.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 23.01.2025 Gute Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr in den Segmenten Industrie und Kommunikation - Rückgang im Transportsegment aufgrund schwacher Nachfrage im Automobilmarkt Auftragseingang und Umsatz 2024 (ungeprüft) in CHF Mio. 2024

2023

Veränderung

in % Auftragseingang Gruppe 908.0 821.4 10.5 Segment Industrie 306.1 258.1 18.6 Segment Kommunikation 343.2 283.4 21.1 Segment Transport 258.7 279.9 (7.6) Nettoumsatz Gruppe 893.9 851.1 5.0 Segment Industrie 276.7 285.3 (3.0) Segment Kommunikation 353.6 280.3 26.1 Segment Transport 263.6 285.5 (7.6)

In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld verzeichnete HUBER+SUHNER im Geschäftsjahr 2024 ein solides Auftrags- und Umsatzwachstum. Die positive Entwicklung war vor allem auf die gute Dynamik im Kommunikationssegment, sowie auf Erfolge in der Wachstumsinitiative Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik im Industriesegment zurückzuführen. Insgesamt erwies sich die Gruppe dank ihrer ausgewogenen Diversifizierung und Fokussierung auf attraktive Wachstumsinitiativen als resilient. Der Auftragseingang 2024 steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 10.5 % auf CHF 908.0 Mio., während der Nettoumsatz um 5.0 % auf CHF 893.9 Mio. zunahm. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekte betrug das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sogar 6.4 %. Industriesegment holt im Jahresverlauf auf Das Segment Industrie legte in der zweiten Jahreshälfte zu, so dass per Ende 2024 ein deutliches Auftragsplus und ein nur noch gering niedrigerer Nettoumsatz als im Vorjahr resultierte. Die Wachstumsinitiative Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik verzeichnete Zuwächse sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz. Insgesamt profitiert das Teilsegment von steigenden Wehrausgaben und anhaltenden Investitionen in kommerzielle Satellitenprogramme. Auch in allen anderen Teilsegmenten wurden höhere Auftragseingänge erzielt, führten jedoch nicht durchgängig zu steigenden Umsätzen. Insbesondere das Geschäft mit Schnellladesystemen für die Elektromobilität konnte beim Umsatz noch nicht von der sich erholenden Auftragslage profitieren. Kommunikationssegment mit starkem Beitrag zur Gesamtentwicklung Das Segment Kommunikation verzeichnete deutlich zweistellige prozentuale Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz und trug somit erheblich zur Gesamtentwicklung der Gruppe bei. Dies war vor allem auf ein Grossprojekt zum Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Indien sowie Erfolge in der Wachstumsinitiative Rechenzentren dank Investitionen in die künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen. Auch die Teilsegmente Kommunikationsausrüster und Festnetz erzielten ein höheres Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr - trotz der global schwachen Nachfrage im Kommunikationsmarkt, die im Verlauf 2024 weiter anhielt. Transportsegment sieht Rückgang aufgrund schwacher Nachfrage im Automobilmarkt Nach der guten Entwicklung im Vorjahr wies das Segment Transport rückläufige Auftragseingänge und Umsätze auf, was durch die Entwicklung im Teilsegment Automotive begründet war. Dabei kam in der Wachstumsinitiative Elektrofahrzeuge die stockende Nachfrage nach kommerziellen Nutzfahrzeugen zum Tragen, während das Geschäft mit Fahrassistenzsystemen langsamer als erwartet Fortschritte machte. Demgegenüber stand die positive Entwicklung im grösseren Teilsegment Bahnen, welches das Jahr mit leichten Zuwächsen bei Auftragseingang und Umsatz abschloss. In diesem Markt sah HUBER+SUHNER insbesondere eine gute Nachfrage in der Wachstumsinitiative Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr. Guidance 2024 bestätigt Nachdem HUBER+SUHNER auf Gruppenebene wie antizipiert ein organisches Umsatzwachstum für 2024 erreicht hat, bestätigt das Unternehmen unverändert die Guidance von 9.0-10.5 % für die Betriebsergebnismarge im Gesamtjahr. Das detaillierte Geschäftsergebnis wird im Rahmen der Medien- und Analystenkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 11. März 2025 vorgestellt werden. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter

www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news

Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen Medienmitteilung als PDF Link Termine 11. März 2025 Geschäftsbericht 2024, Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2024 2. April 2025 Generalversammlung (Rapperswil SG) 19. August 2025 Halbjahresresultate 2025, Medien- und Analysten-Webcast 21. Oktober 2025 Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate)

HUBER+SUHNER Gruppe Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie, Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei Technologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz. HUBER+SUHNER Produkte zeichnen sich durch hohe Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus - auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Durch ein globales Produktionsnetzwerk, kombiniert mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit nahe beim Kunden.

HUBER+SUHNER AG

Christiane Jelinek

Head Corporate Communications

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz



+41 44 952 25 60

pressoffice@hubersuhner.com

hubersuhner.com

Ende der Adhoc-Mitteilung