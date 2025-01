Die BRICS-Staaten haben in den letzten beiden Jahrzehnten enorm an Wirtschaftskraft gewonnen. Mehr als 35 % der globalen Wirtschaftsleistung stammt mittlerweile aus diesem lockeren Staatenbund. Sich ihrer wirtschaftlichen Stärke bewusst, werden immer mehr Transaktionen in den nationalen Währungen abgewickelt, anstatt wie in den Jahrzehnten zuvor in USD. Das stört die USA massiv, denn so geht die Nachfrage nach den US-Staatsanleihen zur Finanzierung des enormen US-Staatsdefizites spürbar zurück. ...

