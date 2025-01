Die jüngsten Kursverluste der Apple-Aktie scheinen übertrieben, während sich am Horizont neue Wachstumschancen abzeichnen. Der Tech-Gigant verzeichnete zwar in den vergangenen Wochen einen Kursrückgang von zwölf Prozent, hauptsächlich bedingt durch schwindende Marktanteile in China und verschärfte Konkurrenz durch lokale Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Huawei. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Apple vor einem bedeutenden Wandel steht. Die installierte Basis von 1,5 Milliarden iPhones und 2,3 Milliarden iOS-Geräten bildet ein solides Fundament für künftiges Wachstum. Besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz zeichnen sich vielversprechende Entwicklungen ab. Gespräche mit chinesischen Tech-Unternehmen wie Tencent, Baidu und ByteDance über die Integration ihrer KI-Modelle in Apple-Geräte könnten dem Unternehmen wichtige Vorteile im strategisch bedeutsamen chinesischen Markt verschaffen.

Dividendenstärke als stabilisierender Faktor

Während Apple seine KI-Strategie vorantreibt, überzeugt das Unternehmen weiterhin durch seine verlässliche Dividendenpolitik. Seit 1987 schüttet der Konzern regelmäßig Dividenden aus und demonstriert damit seine finanzielle Stabilität. Die aktuelle Quartalsdividende beläuft sich auf 0,25 US-Dollar je Aktie, was das Unternehmen zu einem attraktiven Investment für langfristig orientierte Anleger macht. Diese Kombination aus Innovationskraft im KI-Bereich und solider Dividendenpolitik könnte der Aktie neuen Auftrieb verleihen und die gegenwärtigen Marktsorgen in den Hintergrund rücken lassen.

