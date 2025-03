Baierbrunn (ots) -Die Arbeit in der Küche kann mit dem Alter ganz schön schwer werden. Doch mit ein paar Tricks fällt das Kochen viel leichter, zeigt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber":Richtige Höhe: Einen großen Unterschied kann die richtige Höhe der Arbeitsfläche machen: Ist sie zu niedrig oder zu hoch, kann man das meist einfach ändern. Hinter dem abnehmbaren Sockel vieler Einbauküchen befinden sich Füße zum Verstellen.Abfalleimer: Noch ein einfaches Mittel mit großer Wirkung: Den Abfallbehälter nicht unter der Spüle platzieren, sondern einen freistehenden Mülleimer in Stehhöhe nutzen, bei dem man sich nicht bücken muss. Idealerweise ein Modell, das man mit dem Fuß öffnen kann.Erinnerungshilfe: Wer sich nicht mehr sicher ist, wo was verstaut wird, kann als Erinnerungshilfe auf den Küchenschränken kleine Schildchen anbringen.Festhalten: Halt gibt eine Reling an der Arbeitsplatte, bei der man sich bei Bedarf festhalten kann. Das lässt sich meistens problemlos und preiswert nachrüsten.Kleine Helfer: Auch Hilfsmittel, zum Beispiel aus dem Sanitätshaus, wie spezielle Messer, rutschfeste Brettchen oder kraftsparende Dosenöffner sind hilfreiche Begleiter.Bei Umzug: Wer umzieht und eine neue Küche plant, sollte einige Punkte beachten: Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler höher setzen, bei Kochfeld und Spüle ist oft eine andere Arbeitshöhe sinnvoll, damit man Töpfe gut greifen kann. Apothekerschränke, Schubladen und Schränke mit Glasboden sorgen für mehr Übersicht, Arbeitsflächen in Uni oder ruhiger Holzoptik lassen besser erkennen, was darauf liegt. Wichtig auch: Genügend Bewegungsraum für einen Rollator oder Rollstuhl einplanen, auch wenn dieser im Moment vielleicht noch nicht notwendig ist.Der aktuelle "Senioren Ratgeber" 3/2025 gibt weitere hilfreiche Tipps.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 03/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5995552