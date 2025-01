München (ots) -"Die Bundestagswahl 2025 ist eine Chance, Kinder und Jugendliche endlich in den Mittelpunkt der Politik zu rücken. Die Welt ist für sie gefühlt aus den Fugen geraten. Die Erfahrung der Pandemie, Krieg, Armut, Klimakatastrophen und politische Unsicherheiten belasten junge Menschen massiv. Der Bruch der Ampelkoalition und die Wahl von Donald Trump verstärken die Ungewissheit darüber, wie es in Deutschland und der Welt weitergeht. Die nächste Regierung muss diese Sorgen ernst nehmen und konkrete Verbesserungen für Kinder und Jugendliche in Deutschland schaffen.Wichtige politische Vorhaben, wie die längst überfällige Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, die Einführung einer Kindergrundsicherung und die Bekämpfung der Kinderarmut müssen auch nach einem Regierungswechsel konsequent umgesetzt werden.Die nächste Bundesregierung muss sicherstellen, das dem Entwicklungsministerium sowie dem Auswärtigen Amt genügend Mittel zur Verfügung stehen, um Kinder über die deutschen Grenzen vor Armut und Krieg hinaus zu schützen.Ebenso essentiell ist der Schutz vor Gewalt und Missbrauch: Kinder haben ein Recht auf ein gewaltfreies und fürsorgliches Zuhause. Präventionsmaßnahmen, Schutzkonzepte und Hilfsangebote für Betroffene müssen dringend ausgebaut werden.Und nicht zuletzt müssen Kinder und Jugendliche in politischen Entscheidungsprozesse eingebunden, gehört und ernst genommen werden. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre wäre ein wichtiger Schritt.Kinder sind unsere Zukunft - sie dürfen nicht länger übersehen werden! Wir von den SOS-Kinderdörfern fordern alle Parteien auf, Kinderrechte in ihren Wahlprogrammen zu verankern und nach der Wahl konsequent in die Tat umzusetzen."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Anne BeckPressesprecherin SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0151 25833208E-Mail: anne.beck@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5954942