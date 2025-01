NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML vor Zahlen für das Schlussquartal 2024 von 730 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate dürften die Unternehmensprognosen erreichen, viel mehr von Interesse sei aber der Geschäftsausblick, schrieb Analystin Sara Russo in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. 2025 sei zwar mit Blick auf die Erwartungen herausfordernd, war aber auch nicht sonderlich überraschend sei. Die Nachfrage in China dürfte sich normalisieren, aber womöglich nicht so stark fallen wie im Ausblick impliziert. Zudem habe der taiwanische Chipkonzern TSMC zuletzt höhere Investitionen angekündigt als am Markt erwartet./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 15:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215