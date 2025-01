NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 32,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Medizintechnikunternehmens sei ihr "Best of Bernstein Pick" für das erste Quartal des neuen Jahres, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während 2024 ein Jahr einer ordentlichen Trendwende für Philips gewesen sei, sei dem Bereich Personal Health in China im dritten Quartal ein unerwartet harter Wind entgegengeschlagen. Sie korrigierte ihre Prognosen nach unten, hält die aktuelle, risikobereinigte Rendite aber immer noch für attraktiv./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 20:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538