The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2025ISIN NameUS13607GLZ53 CIBC 20/25NZADBDT010C8 ASIAN DEV.BK 20/25 MTNXS2109394077 LLOYDS BK C. 20/25 MTNUS060505FQ25 BANK AMERI. 19/UND. FLRXS2072815066 BANCO BPM 19/25 MTNUS316773CY45 FIFTH THIRD B. 19/25DE000HLB7523 LB.HESS.THR.CARRARA07Y/22DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AGXS1177366447 DT.A.U.AERZTEBK.MTN 1340ES0200002006 ADIF-ALTA VE. 15/25 MTNXS1173792059 CITIGROUP INC. 15/25AT0000A1BME3 ERSTE GP BNK 15-25 MTN