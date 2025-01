Emittent / Herausgeber: HJDmedia / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Studie

PRESSEMITTEILUNG Aktuelle Studie zeigt: (Semi-)Professionelle Investoren konzentrieren sich zunehmend auf das Impact Investing Hamburg/Rullstorf, 23. Januar 2025 Das Beratungshaus HJDmedia veröffentlicht die dritte Ausgabe der jährlichen Studie "Impact Investing". Die Untersuchung bietet detaillierten Einblick in die Meinungen und Stimmungen institutioneller Investoren in Deutschland zum Thema Impact Investing. Wachsendes Interesse trotz Unsicherheiten: Obwohl Impact Investing an Bedeutung gewinnt, bestehen bei vielen Investoren Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Allokationen. Faktoren wie regulatorische Anforderungen, die Zinsentwicklung und geopolitische Spannungen beeinflussen die Entscheidungsprozesse maßgeblich.

Bedeutung von Transparenz: Die Studie zeigt, dass Transparenz für Vertrauen und Glaubwürdigkeit in diesem Markt essenziell bleibt. Investoren fordern klarere Standards und umfassendere Informationen, um Praktiken wie Green- oder Impactwashing zu vermeiden.

Fokussierung auf bestimmte Assetklassen: Infrastruktur und Private Equity stehen deutlich weiterhin im Fokus vieler Impact-Investoren, während andere Assetklassen wie Immobilien und Venture Capital zunehmendes Interesse verzeichnen. Kombination von Rendite und Wirkung: Die deutliche Mehrheit der befragten Investoren strebt marktgerechte Renditen an, die mit messbaren sozialen und ökologischen Wirkungen einhergehen. Besonders in den Bereichen Energie, Klimaschutz und soziale Infrastruktur besteht ein hoher Investitionsbedarf. Die Befragung wurde von Juli bis September 2024 durchgeführt und umfasste mehr als 100 Investoren aus verschiedenen Gruppen, darunter Family Offices, Asset Manager, Pensionseinrichtungen und Versicherungen. Neben einer Online-Befragung wurden qualitative Interviews geführt, um die Ergebnisse zu vertiefen und zusätzliche Einblicke zu gewinnen. "Impact Investing hat sich als zentrale Komponente moderner Portfoliostrategien etabliert. Die Studie verdeutlicht jedoch den bestehenden Handlungsbedarf in Bezug auf Markttransparenz und Angebotsvielfalt. In Zeiten globaler Unsicherheiten sind innovative und glaubwürdige Lösungen gefragt", sagt Hans-Jürgen Dannheisig, Herausgeber von HJDmedia. Wir bedanken uns bei den Unterstützern dieser Studie: NIXDORF Kapital AG als Premium Sponsor und

als Premium Sponsor und Golding Capital sowie

sowie Quantic Fianacial Solutions als Sponsoren. Die Executive Summary zu den Studienergebnissen können hier abgerufen werden. Die gesamte Analyse der Studie finden Sie hier . Über HJDmedia



HJDmedia ist ein Beratungshaus, das mit professioneller Kommunikation zur Verbesserung der Transparenz zwischen Angebot und Nachfrage beiträgt. Im Fokus steht hierbei strategische und operative Vertriebskommunikation für Finanzdienstleister aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Impact Investing.



In Kooperation mit Verlagen und (Fach-)Medien veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig selbst Marktanalysen und Studien, um zusätzliche Transparenz in die Strukturen der Kapitalmärkte zu liefern. Schwerpunkte sind das institutionelle Portfoliomanagement und das bedeutende Themenfeld Sustainable Finance.



Pressekontakt



Hans-Jürgen Dannheisig

E-Mail dannheisig@hjdmedia.com

Mobil +49 1515 5892955



HJDmedia

Zum Sauerbach 49 | 21379 Rullstorf



