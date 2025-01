Augsburg (ots) -Der Bundesverband Industrie Kommunikation (bvik) veröffentlicht mit dem neuen "Trendpaper B2B Marketing 2025: Zukunftslust entfesseln mit geballter Kompetenz" aktuelle Handlungsempfehlungen für die Unternehmensentscheider:"Wir sind überzeugt, dass Unternehmen die aktuellen Herausforderungen nur durch eine konsequente Bündelung sämtlicher Kompetenzen meistern können", erläutert bvik-Geschäftsführerin Ramona Kaden. "Marketing und Innovation sind eng miteinander verknüpft: Beide haben Kundenzentrierung als ihren Kern. Insofern spielt das Marketing eine zentrale Rolle bei Innovationsprozessen", bestätigt Prof. Dr. Maximilian Lude, Experte für Innovations- und Zukunftsgestaltung im Mittelstand.Top 5 Handlungsempfehlungen für B2B-Marketing 20251. Zukunftsforschung erleichtert InnovationUnternehmen sollten sich systematisch mit strategischer Vorausschau in komplexen Modellen (Foresight) beschäftigen. Zukunftsforscher Kai Gondlach warnt vor der voreiligen Reduktion von Komplexität: "Der Prozess fordert unser Gehirn heraus, denn das ist sehr gut darin, Komplexität zu reduzieren. Aber die Realität ist nun einmal komplex." Foresight-Strategien seien daher ein wichtiges Instrument, um Unternehmen zukunftssicher zu machen. "Marketing und Kommunikation leisten hierfür einen wichtigen Beitrag."2. Kultur und Kommunikation ErfolgsfaktorenMenschen müssen für Veränderungen bereit sein. Eine Kultur der Sicherheit und Angstfreiheit zu schaffen ist essenziell. Prof. Dr. Lude betont: "Mitarbeitende müssen zu Intrapreneuren werden und unternehmerisches Denken lernen, um Risiken und Chancen zu erkennen, nah dran zu sein am Kunden und den Status Quo immer wieder zu hinterfragen." Marketing und Kommunikation können durch ihre Kommunikationsstärke und Datenkompetenz maßgeblich unterstützen.3. Vielfalt als WettbewerbsvorteilEin vielfaltsbewusstes, diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld ist das wirksamste Mittel gegen Fachkräftemangel. "Diversity ist aber auch für das Erreichen einer breiten Kundschaft entscheidend und muss daher Bestandteil von Markenstrategien sein", so Silke Lang (Bosch Rexroth AG). Sie betont die Bereicherung durch diverse Teams: "Das bringt unterschiedliche Blickwinkel zusammen und ist sehr wichtig, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können."4. KI revolutioniert Messe-AuftritteKünstliche Intelligenz (KI) verändert das Event-Business grundlegend. Unternehmen sollten dabei nicht nur die Technologie im Fokus haben, sondern auch internes Wissen teilen und fördern. Wie dies gelingt, zeigt das Trendpaper am Beispiel von Siemens auf der Hannover Messe.5. Firmen-GPTs als Hebel für EffizienzKI ermöglicht effizientere Prozesse und personalisierte B2B-Kommunikation. Um rechtssichere Anwendungen zu garantieren, setzen Unternehmen zunehmend auf eigene GPTs, wie der Best Case des Spezialisten für Spann-, Greif- und Automatisierungstechnik Schunk zeigt. Die enge Zusammenarbeit von IT, Marketing und Vertrieb ist unerlässlich für den Zukunftserfolg. "Jetzt in umfassende Schulungen zu investieren ist das Gebot der Stunde", empfiehlt der bvik-Vorstandsvorsitzende Kai Halter (ebm-papst). 