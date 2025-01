Solingen (ots) -Eine gesunde Work-Life-Balance kommt für viele Handwerker viel zu kurz - schließlich ist die Auftragslast oft erdrückend und die Erfüllung der Qualitätsstandards oft mit immens viel Aufwand verbunden. Mit dem wohl persönlichsten Handwerkertraining im deutschsprachigen Raum hat Liborio Manciavillano eine Anlaufstelle für Handwerker geschaffen, die sich nicht länger zwischen Familie und Beruf entscheiden wollen. Wie genau das Konzept aussieht und wie Liborio Manciavillano mit seiner Erfahrung bereits viele Leben verändern konnte, erfahren Sie hier.Das Handwerk ist geprägt von Präzision, Hingabe und harter Arbeit. Doch die Realität in vielen Betrieben zeigt: Der tägliche Druck, Termine einzuhalten, Qualitätsstandards zu erfüllen und Kunden zufriedenzustellen, zehrt an den Kräften der Mitarbeiter. Für viele Handwerker bleibt dabei wenig Raum für das, was sie eigentlich antreibt - Zeit mit der Familie, Hobbys oder einfach ein Moment der Ruhe. Die Folge: Burnout-Raten steigen, der Krankenstand belastet Betriebe und die Lebenszufriedenheit sinkt. Immer mehr Fachkräfte verlassen die Branche, weil sie keinen Weg finden, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. "Wir verlieren immer mehr wertvolle Talente", warnt Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Nicht, weil sie ihren Beruf nicht lieben, sondern weil sie keine Luft mehr zum Atmen haben.""Ich habe selbst jahrelang die Höhen und Tiefen des Handwerks durchlebt", erzählt Liborio Manciavillano weiter aus seiner Erfahrung. "Deshalb weiß ich, wie entscheidend es ist, den Fokus nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf die Menschen dahinter zu legen." Genau aus dieser Überzeugung und Erfahrung heraus gründete er die HWS Handwerks-Schmiede GmbH - ein Unternehmen, das Handwerkern durch das persönlichste Handwerkertraining im deutschsprachigen Raum nicht nur Werkzeuge für den beruflichen Erfolg an die Hand gibt, sondern auch Wege aufzeigt, wie sie ihr Leben besser in Balance bringen können. Dabei verfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: Handwerksbetriebe fit für die Zukunft zu machen, ohne dass dabei die Menschen auf der Strecke bleiben. Dazu wurde ein Trainingskonzept entwickelt, das Handwerker nicht nur auf die Herausforderungen des Marktes vorbereitet, sondern ihnen auch dabei hilft, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Im Mittelpunkt steht ein einzigartiger Ansatz, der klassische Handwerkskunst mit modernsten Managementtechniken und digitaler Kompetenz verbindet - zur Effizienzsteigerung und Entlastung aller Beteiligten.Mehr Zeit, weniger Stress - dank smarter StrategienDas Handwerkertraining der HWS Handwerks-Schmiede GmbH bietet praxisnahe Lösungen, die gezielt auf die besonderen Herausforderungen des Handwerks eingehen: Statt starrer Zeitmanagement-Pläne lernen Teilnehmer, wie sie mit flexiblen Strategien auf unvorhergesehene Ereignisse wie Materialengpässe oder wetterbedingte Verzögerungen reagieren können. Zudem wird vermittelt, wie spezialisierte Branchensoftware effizient eingesetzt wird, um den administrativen Aufwand zu verringern, ohne den Fokus auf die handwerkliche Arbeit zu verlieren.Ein zentraler Aspekt des Programms ist die Einbindung der Belegschaft. Anstatt neue Tools oder Prozesse aufzuzwingen, zeigt Liborio Manciavillano seinen Kunden, wie Veränderungen so gestaltet werden, dass Mitarbeiter diese akzeptieren und aktiv mittragen. Ebenso wird der Aufbau von Kundenbeziehungen auf Vertrauen und Transparenz geschult, um Konflikte zu vermeiden und den Arbeitsalltag zu erleichtern.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einführung flexibler Arbeitsmodelle wie der 4-Tage-Woche. Diese steigert nicht nur die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern macht Betriebe auch für qualifizierte Fachkräfte attraktiver. Die Teilnehmer lernen, wie sie Arbeitszeiten und Prozesse so optimieren können, dass weniger Stress entsteht, die Produktivität jedoch erhalten bleibt - eine Win-win-Situation für Betrieb und Belegschaft.Von 70 auf 40 Stunden: Wie die HWS Handwerks-Schmiede Klaus Stichs Leben veränderteDas Konzept der HWS Handwerks-Schmiede GmbH ermöglicht beeindruckende Ergebnisse in kürzester Zeit. Das bestätigt auch die Erfolgsgeschichte von Klaus Stich, Geschäftsführer eines Brandschutzbetriebs. Klaus Stich hatte lange mit einer immensen Arbeitsbelastung zu kämpfen: 70-Stunden-Wochen waren die Norm, während strategische Weiterentwicklung und Zeit für die Familie auf der Strecke blieben. Im Oktober 2023 entschied er sich für das Training bei Liborio Manciavillano, überzeugt von der Praxiserfahrung des Experten.Und tatsächlich: Bereits nach vier Monaten konnte Klaus Stich maßgebliche Verantwortung abgeben, klare Strukturen im Backoffice schaffen und seine Arbeitszeit auf 40 Stunden pro Woche reduzieren. Dadurch konnte er sich nicht nur intensiv auf das Wachstum seines Betriebs konzentrieren, sondern auch mehr Zeit für seine Familie freihalten. Gemeinsame Zeit im Schwimmbad oder entspannte Nachmittage sind inzwischen ein wertvoller Bestandteil seines Alltags. "Meine Work-Life-Balance hat sich verändert - ich könnte dafür nicht dankbarer sein", erklärt er.