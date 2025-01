Justin Sun könnte ETH auf 10.000 $ bringen, während der BEST Token auf 8 Mio. $ steigt

Ethereum machte zuletzt mit einer signifikanten Underperformance auf sich aufmerksam, wobei ETH gegen BTC im langfristigen Abwärtstrend verharrt. Nun möchte sich Ethereum aber wandeln - Krypto-Unternehmer forcieren ein Comeback von ETH.

Derweil setzt das Best Wallet auf Benutzerfreundlichkeit und möchte mit einem eigenen Token den Nutzern privilegierte Features freischalten. Der BEST Token explodiert im Presale auf 8 Millionen US-Dollar. Was müssen Anleger jetzt also wissen?

Ethereum-Comeback: Das möchte Justin Sun verändern

Im Januar 2025 steht die Ethereum Foundation im Fokus scharfer Kritik. Vitalik Buterins Entscheidungen, insbesondere der kontinuierliche Verkauf von ETH, werden als Bedrohung für das Vertrauen in Ethereum wahrgenommen. Eric Conner, ein prominenter Entwickler, hat zuletzt die EF verlassen und kritisiert deren Abkehr von der Community. Zudem wird Buterin vorgeworfen, zu viel Kontrolle zu haben. Die Ethereum Foundation wird aktuell nicht wirklich positiv bewertet - der Fokus sei verloren gegangen.

I am no longer a dot eth



Perhaps some day those in leadership roles will realign with the community but for now, I am out



Deep down, I truly hope Ethereum succeeds



Good luck - Eric Conner (@econoar) January 21, 2025

Justin Sun ist ein bekannter Krypto-Unternehmer und Gründer von TRON. In einem hypothetischen Szenario skizziert er nun einen Plan, um Ethereum auf 10.000 US-Dollar zu bringen. Sein Ansatz fokussiert sich auf drastische Maßnahmen zur Reduzierung des ETH-Angebots und zur Optimierung der Einnahmen. Seine erste Maßnahme wäre die sofortige Einstellung des Verkaufs von ETH durch die Ethereum Foundation (EF) für mindestens drei Jahre. Betriebskosten sollen durch Kreditaufnahmen und Staking-Einnahmen gedeckt werden, um das Angebot stabil zu halten und die deflationäre Entwicklung zu fördern. Weiterhin schlägt Sun vor, Layer-2-Projekte hoch zu besteuern, um jährliche Einnahmen von 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Diese Mittel würden genutzt, um ETH zurückzukaufen und zu verbrennen, was die Knappheit erhöhen soll.

Zusätzlich präferiere er eine drastische Verkleinerung des EF-Teams, wobei nur leistungsstarke Mitglieder bleiben und mit höheren Gehältern belohnt werden. Eine weitere Strategie ist die Reduzierung der Node-Belohnungen bei gleichzeitigem Fokus auf Gebührenverbrennung, um ETH als Wertaufbewahrungsmittel zu stärken. Abschließend sollen alle Ressourcen auf Layer-1-Entwicklung konzentriert werden, um Skalierbarkeit und Sicherheit zu verbessern.

If EF and Ethereum Were Under My Leadership



"ETH to $10,000"



My First Week Plan



1. Halt ETH Sales immediately and Optimize Revenue



EF will immediately cease selling ETH for at least three years. Operational costs will be covered through AAVE lending, staking yields, and… - H.E. Justin Sun (@justinsuntron) January 22, 2025

BEST Token explodiert im Presale auf 8 Mio. $

Das Best Wallet hat mit der Einführung des eigenen Tokens BEST zuletzt weiteres Momentum aufgebaut. Der Token erweitert die Funktionalität der Wallet und bietet den Nutzern attraktive finanzielle Vorteile. Halter von BEST profitieren beispielsweise von reduzierten Gebühren, einem bevorzugten Zugang zu neuen Projekten und Mitspracherechten innerhalb des Ökosystems. Diese Kombination macht den Token besonders interessant für Anleger, die das Wallet aktiv nutzen und von zusätzlichen Vorteilen profitieren möchten.

Über die reinen finanziellen Anreize hinaus eröffnet BEST weitere Nutzungsmöglichkeiten. Kooperationen mit verschiedenen Plattformen ermöglichen es den Nutzern, Transaktionen ohne zusätzliche Gebühren durchzuführen. Darüber hinaus erhalten Token-Inhaber exklusive Vergünstigungen und Boni. Das benutzerfreundliche Design der Wallet trägt dazu bei, dass immer mehr Nutzer das Angebot in Anspruch nehmen. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach dem BEST Token. Schließlich lag das Nutzerwachstum bei der Krypto-Wallet zuletzt bei monatlich rund 50 Prozent.

Ein weiterer Faktor für das Interesse am BEST Token ist die Möglichkeit des Stakings. Anleger können ihre Tokens zu vorteilhaften Konditionen hinterlegen und von hohen Renditen profitieren. Aktuell beträgt die erwartete jährliche Rendite über 175 Prozent. Die schrittweise Preiserhöhung während des Presales schafft zusätzliche Anreize für eine frühzeitige Teilnahme, um potenzielle Kurssteigerungen zu sichern. Mutige Investoren bauen also schon jetzt Buchgewinne auf.

Das Best Wallet bietet ferner eine einfache Möglichkeit, in den BEST Token zu investieren. Innerhalb weniger Minuten lässt sich eine Wallet einrichten. Der Kaufvorgang erfolgt unkompliziert über Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB. Auch Kreditkartenzahlungen sind möglich. Die nächste Preisanpassung erfolgt bereits morgen, sodass Anleger für maximale Buchgewinne nicht allzu lange zögern dürfen. Denn nur noch heute kostet der BEST Token 0,0237 US-Dollar.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.