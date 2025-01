Exesse gibt es an der Börse immer wieder. Seien es hochgejubelte Meme-Aktien wie GameStop, Meme-Coins ohne inneren Wert wie Dogecoin, die durch die Decke gehen oder der Hype um 0DTE-Optionen, mit denen Privathändler in kurzer Zeit hohe Gewinne erzielen wollen. Es ist also kein Zufall, dass viele Menschen den Handel an den Börsen häufig mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...