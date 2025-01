HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Symrise von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 116,00 auf 117,50 Euro angehoben. Der Aromenhersteller dürfte ein "sicherer Hafen" für Anleger bleiben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er rechnet 2025 nämlich mit Rekordergebnissen, so der Experte in seiner Studie. Im Schlussquartal 2024 dürfte sich das Umsatzwachstum aus eigener Kraft angesichts hoher Vorjahreswerte indes erst einmal deutlich verlangsamt haben./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SYM9999