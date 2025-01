© Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

Roboter, die bei Operationen assisitieren: darauf ist das US-amerikanische Unternehmen Intuitive Surgical spezialisiert. Nach Börsenschluss gibt das Unternehmen einen Einblick in seine Geschäftsbücher. Intuitive Surgical wird am Donnerstag nach Börsenschluss die endgültige Bilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Vergangene Woche hatte das Unternehmen bereits eine Schätzung seiner vorläufigen Quartalsergebnisse bekannt gegeben. Die Analysten gehen von einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,79 US-Dollar aus, was einem Anstieg von 11,9 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Für den Umsatz wird ein Wachstum von 16,1 Prozent auf 2,24 Milliarden US-Dollar erwartet. In den letzten zwei Jahren …