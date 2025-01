Munich (ots/PRNewswire) -- Gross Margin wird in der Größenordnung von 30 % erwartet- Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 14,5 % und 15,5 % erwartet- Fokussierung auf Shareholder Value durch Aktienrückkauf, Dividende und Wachstum- Finanzielle Ziele für 2024 werden mindestens erreichtNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz, berechnet zu heutigen Wechselkursen und ohne Berücksichtigung künftiger Akquisitionen, zwischen 1.020 und 1.080 Mio. €. Die Gross Margin dürfte sich weiterhin in der Größenordnung von 30 % bewegen, die bereinigte EBITDA-Marge dürfte zwischen 14,5 % und 15,5 % liegen.Mitbegründer und CEO Manas Human sagt: "2025 wird ein gutes Jahr für uns werden, da die langfristigen Markttreiber intakt bleiben und wir das Unternehmen in den letzten Jahren so aufgestellt haben, dass es diese voll ausschöpfen kann. Deshalb sind wir in einer sehr soliden Position, um uns durch die Umsetzung unserer unabhängigen Wachstumsstrategie auf den Shareholder Value zu konzentrieren, anstatt den Weg eines Take-Private zu gehen."Mit Blick auf den Shareholder Value haben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat von Nagarro für eine verbesserte Beteiligung der Anleger am operativen Erfolg des Unternehmens durch einen beabsichtigten Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 400 Mio. € in den nächsten drei Jahren und eine nachhaltige Dividendenpolitik mit einer jährlichen Ausschüttung von 10 bis 20 % des EBIT entschieden.Diese Initiativen gehen einher mit einem energischeren Effizienzansatz und einer schrittweisen Wachstumsstrategie mit organischen und anorganischen Aspekten. Nagarro wird daher verstärkt auf seine bestehenden Kreditfazilitäten zurückgreifen und über strategische Partnerschaften nach nichtlinearen Wachstumsoptionen suchen.Der Vorstand geht unverändert davon aus, zumindest die im Oktober festgelegten Finanzziele für 2024 zu erreichen.Über NagarroNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende und ist in 38 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX: DE000A3H2200), (ISIN: DE000A3H2200), (WKN: A3H220)Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nagarro-erwartet-fur-2025-einen-umsatz-zwischen-1-020-und-1-080-millionen-euro-302358422.htmlPressekontakt:Gagan Bakshi,gagan.bakshi@nagarro.com,+91 997 185 5664Original-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134167/5955077