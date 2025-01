Meckesheim/Wien (ots) -Der Pflanzenschutzmittelanbieter erweitert damit sein Produktportfolio für den Obst- und WeinbauDer österreichische Anbieter von Pflanzenschutzmittel, Kwizda Agro, bringt im Jänner für die biologische und konventionelle Produktion drei weitere innovative biologische Produkte auf den deutschen Markt. Mit BOTECTOR® und BLOSSOM PROTECT sowie WEINTEC® bietet Kwizda Agro nachhaltige und umweltfreundliche Pflanzenschutzmittel für den Obst- und Weinbau an. Die Produkte werden den wachsenden Anforderungen moderner Landwirtschaft gerecht."Die sich ständig ändernden Bedingungen durch den Klimawandel, Extremwetterlagen und neue Schaderreger stellen die Landwirtschaft in Deutschland und ganz Europa vor immer größere Herausforderungen. Insbesondere die Kulturpflanzen und ihre Gesundheit verlangen neue Innovationen", so Andreas Reischütz, Kwizda Agro Country Manager für Deutschland und Österreich. Durch das langjährige Know-how ist Kwizda Agro in der Lage am deutschen Markt zielgerichtete und effektive Produkte anzubieten. "Mit der Erweiterung unseres Portfolios verfolgen wir das Ziel den deutschen Landwirten und Winzern moderne Produkte für biologische und konventionelle Spritzpläne anzubieten", so Reischütz.In Deutschland sind bereits die selbstentwickelten Kwizda Agro-Produkte UPSIDE® und TRICO® erhältlich, die nachweislich wirksamen Pflanzenschutz bieten und mit dem biologischen Pflanzenbau in Einklang stehen. Nun wird diese Produktpalette mit drei biologischen Pflanzenschutzmitteln für den Wein- und Obstbau in diesem Jahr erweitert.BOTECTOR® ist ein biologisches Fungizid, das Botrytis cinerea (Grauschimmel) in Trauben, Erdbeeren und Himbeer- sowie Johannisbeerartigen Beerenobst bekämpft, indem es Krankheitserreger durch Nährstoffkonkurrenz begrenzt. BLOSSOM PROTECT ist wiederum eine einzigartige Lösung zum Schutz von Kernobst vor Feuerbrand und Lagerkrankheiten. Es bildet einen schützenden Biofilm, der Krankheitserreger blockiert, indem es den pH-Wert senkt und schädlichen Mikroorganismen Nährstoffe entzieht. Beide Pflanzenschutzmittel hinterlassen keine Rückstände und sind für den ökologischen Landbau zertifiziert.Für den Weinbau im Speziellen kommt mit WEINTEC® eine pheromonbasierte und anwenderfreundliche Lösung zur Verwirrung von Traubenwicklern nach Deutschland. Seine hohe Pheromonkonzentration bietet eine wirksame Kontrolle über alle Generationen des Traubenwicklers und erfordert weniger Dispenser pro Hektar, das spart wertvolle Arbeitszeit.Weitere Informationen zu den Produkten stehen unter www.kwizda-agro.de zur Verfügung.Pressekontakt:Kapp Hebein Partner GmbHMag. Michaela HebeinTelefon: +43 1 235042270E-Mail: mh@khpartner.atOriginal-Content von: Kwizda Agro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162890/5955071